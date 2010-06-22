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    22 июня 2010

    Iomega выпускает три стильных внешних HDD объемом 500 ГБ:

    22:38

    Tranquil PC начинает продажи мини-ПК на процессорах Core i3 и i5 с пассивным охлаждением:

    20:30

    Coda 1.6.12 — новая версия веб-редактора:

    19:41

    Основой нетбуков Acer AO721 и AO521 стала платформа AMD:

    19:35

    Mach Xtreme собирается начать продажи модулей памяти SO-DIMM DDR3-1333 объемом 2 и 4 ГБ:

    19:00

    Adobe выпускает Flash Player 10.1 для мобильных устройств:

    18:29

    В серию ViewSonic VG28 вошли широкоформатные мониторы с пониженным энергопотреблением:

    17:58

    Valve предупреждает о падении производительности игр после обновления Mac OS X до версии 10.6.4:

    17:50

    Твердотельные накопители OCZ Onyx и Vertex 2 теперь и типоразмера 1,8":

    17:25

    Утилиты: WinMerge v.2.13.13 (Exp):

    17:10

    Безопасность: Hitman Pro v.3.5.6 Build 104:

    16:45

    EarthDesk 5.4 – карта Земли на рабочем столе Mac OS X:

    16:34

    Безопасность: AVG Internet Security v.9.0.837a2944:

    16:20

    Мониторинг трафика: BWMeter v.5.2.3:

    15:55

    Утилиты: EarthView v.3.11.5:

    15:30

    За оставшиеся полгода рост рынка ПК увеличится до 19,8%, полагают аналитики IDC :

    15:10

    Утилиты: GoodSync v.8.2.8.4:

    15:05

    Intel получила шанс договориться с американскими антимонопольщиками:

    15:04

    Восстановление данных: Recover My Files v.4.6.4.815:

    14:40

    Transmit 4.0.5 — новая версия популярного FTP-клиента для Mac:

    14:34

    Toshiba предлагает стандартизовать карты памяти с поддержкой Wi-Fi:

    14:31

    Чистильщики: MyUninstaller v.1.66:

    14:15

    Настройщики: Vista Manager v.4.0.4:

    13:50

    Speed Download 5.2.18 — новая версия менеджера загрузок для Mac:

    13:26

    Диагностика: Hmonitor v.4.5.1.2:

    13:25

    Razer представила серию игровой периферии на тему StarCraft II:

    13:13

    Acer пробует сдержать продвижение Samsung, заказывая компоненты для ноутбуков у других компаний:

    13:09

    Веб-браузеры: Avant Browser 2010 Build 3:

    13:00

    Трансформируемый нетбук Gigabyte T1000P уже можно заказать:

    12:35

    Утилиты: Aloaha PDF Suite v.3.9.256:

    12:35

    Интернет и сети: NEWT Professional v.2.5 Build 158:

    12:10

    Cocktail 4.7.5 — утилита для обслуживания Mac OS X:

    12:01

    Интернет и сети: Roboform2Go v.6.10.0:

    11:45

    Мультимедиа: MediaCoder v.0.7.3 Build 4682:

    11:20

    Мультимедиа: Soundbase 2010.06.21:

    10:55

    Apple iBooks 1.1 работает на iPhone i iPod touch:

    10:45

    Мировые поставки электронных книг в текущем году превысили 2 млн штук:

    10:34

    Антивирусы: RemoveIT Pro v4 SE (2010.06.21):

    10:30

    Дефрагментаторы: Defraggler v.1.20.201:

    10:05

    Выпущен Windows Live Messenger для iOS:

    09:55

    Wortmann выпустила нетбук Terra Mobile 1020GO:

    09:51

    Общение в сети: Miranda IM v.0.8.26:

    09:40

    Toshiba официально представила смартбук на базе NVIDIA Tegra 2:

    09:171

    Интернет и сети: Networx v.5.12:

    09:15

    Неофициальные драйверы для адаптеров Broadcom (BCM-43XX):

    08:50

    Gmail обзавелся новым окном создания сообщений для iPad:

    08:38

    Nokia разрабатывает собственный планшет:

    08:35

    Прошивка для сетевых хранилищ D-Link DNS-323:

    08:251

    Видеозвонки FaceTime не требуют установленной голосовой связи:

    08:09

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 22 июня):

    08:00

    Toshiba представила модельный ряд ноутбуков dynabook RX3:

    07:48

    Apple выпустила iOS 4:

    02:01

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