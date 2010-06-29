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    29 июня 2010

    Lenovo и Toshiba готовятся начать продажи смартбуков:

    23:22

    Имя Retina дисплей iPhone 4 носит по праву:

    22:591

    Кодеки: K-Lite Mega Codec Pack v.6.1.0:

    16:20

    Кодеки: K-Lite Codec Pack v.6.1.0:

    15:55

    Samsung первой справилась с созданием модулей памяти LRDIMM объемом 32 ГБ:

    15:41

    Мультимедиа: MediaMonkey v.3.2.0 Build 1297 Beta:

    15:30

    OCZ Technology выпускает RevoDrive — «самый быстрый потребительский SSD»:

    15:05

    Безопасность: AVG Internet Security v.9.0.839a2960:

    15:05

    Epson: два новых экономичных устройства для домашней печати:

    14:49

    BitDefender Total Security 2011: вторая бета-версия доступна для загрузки:

    14:45

    Утилиты: ProduKey v.1.42:

    14:40

    Интернет и сети: cFosSpeed v.5.13 Build 1679:

    14:15

    Интернет и сети: Microsoft Network Monitor v.3.4:

    13:50

    Антивирусы: Comodo AntiVirus v.4.1.150349.920:

    13:25

    Графика: Firegraphic v.10.5.10510:

    13:00

    PLX начинает поставки образцов самых быстрых контроллеров SuperSpeed USB:

    12:45

    Transmission 2.01 — новая версия Mac-клиента BitTorrent:

    12:41

    Графика: StudioLine Photo Basic v.3.70.9.0:

    12:35

    Модули GOODRAM Play DDR3-1600МГц работают с задержками 8-8-8-24:

    12:21

    Веб-браузеры: Portable Firefox v.3.6.6:

    12:10

    Обнаружены проблемы в работе датчика близости iPhone 4:

    11:58

    Ультратонкий ноутбук HP ProBook 5320m автономно работает до 10 часов:

    11:51

    Почтовые клиенты и фильтры: IncrediMail v.6.10 Build 4653:

    11:45

    Запись: Blindwrite Suite v.6.3.1.7:

    11:20

    В мониторах Samsung серии 30 применена светодиодная подсветка и функция MagicAngle :

    11:15

    Веб-браузеры: TheWorld Browser v.3.2.0.4:

    10:55

    Default Folder X 4.3.9 — новая версия утилиты для улучшения окон Open/Save в Mac OS X:

    10:40

    Packard Bell анонсировала выпуск ультратонких мониторов Maestro 220 LED и 240 LED:

    10:38

    Мультимедиа: MediaCoder v.0.7.3 Build 4685:

    10:30

    Tokina показывает полнокадровый сверхширокоугольный объектив AT-X 16-28mm PRO FX:

    10:25

    Запись: FinalBurner Free v.2.22.0.191:

    10:05

    Мобильное интернет-устройство Viliv N5 поступит в продажу через месяц:

    09:53

    Утилиты: StatWin v.8.2:

    09:40

    HP ENVY 14 поступил в продажу на $100 дороже, чем предполагалось:

    09:15

    Мониторинг серверов: Alchemy Eye v.10.8.5:

    09:15

    Стоимость компонентов iPhone 4 — $187:

    09:02

    Plastic Logic отменяет предварительные заказы и снова откладывает выпуск электронной книги QUE proReader:

    09:00

    NVIDIA снова сможет разрабатывать чипсеты для Intel?:

    09:00

    Неофициальные драйверы для сетевых контроллеров RealTek (Wireless 802.11n):

    08:50

    BenQ анонсировала три монитора на основе панели типа VA:

    08:33

    Драйверы для камер Chicony:

    08:25

    Alarm Clock Pro — настраиваемый таймер для Mac:

    08:23

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 29 июня):

    08:00

    ASUSTeK Computer планирует заказать выпуск продукции у ECS и выкупает свои акции:

    07:00

    Sharkoon оснащает корпус для накопителей типоразмера 3,5 дюйма портом USB 3.0:

    06:00

    Razer и Disney выпускают периферийные устройства в стиле фильма TRON: Legacy :

    01:00

    Entensys анонсирует UserGate Proxy & Firewall 5.3:

    00:33

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