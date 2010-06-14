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    14 июня 2010

    Paragon HFS+ позволяет подключать к Windows тома Mac:

    23:31

    Maruta представила самые тонкие в мире водонепроницаемые динамики:

    23:161

    3D-карта Galaxy GeForce GTX 480 наделена вспомогательным GPU для расчётов PhysX:

    22:50

    Flickery 1.9.1 для Mac — обновление клиента flickr.com:

    22:24

    Toshiba dynabook MX/36M и MX/34M — ультратонкие ноутбуки на платформе Intel Calpella:

    21:36

    Foxconn переносит производство из Шеньженя в другие регионы Китая:

    21:30

    Super Talent представила SSD TeraDrive CT объемом от 60 до 480 ГБ:

    19:33

    Thermaltake ITBU CLS0014 — пассивное охлаждение для серверных процессоров AMD:

    19:17

    Дисплей Acer T231H оснащен сенсорным экраном :

    18:54

    Videobox 3.1 для Mac — новая версия загрузчика видеороликов:

    18:13

    Карточки Eye-Fi научились подключаться к коммерческим сетям Wi-Fi:

    14:26

    Разработка GLOBALFOUNDRIES ускоряет проектирование интегральных схем с учетом технологических требований :

    12:55

    Sony представила портативную зарядку для мобильных устройств:

    11:20

    SeaMicro использует в одном сервере 512 процессоров Intel Atom: Применение Intel Atom позволило уменьшить энергопотребление и размеры на 75%

    10:34

    Logitech анонсировала серию web-камер, способных передавать видео высокой четкости:

    09:24

    Корпус Thermaltake V9 BlacX Edition оснащен двойным доком для HDD и разъемом порта USB 3.0:

    08:00

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