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    4 июня 2010

    В устройстве HyDrive впервые в мире объединен твердотельный и оптический накопитель:

    22:00

    Компактная акустическая система Philips SPA4210 хорошо подходит для ноутбуков :

    19:46

    Утилиты: PicPick v.2.3.0:

    18:25

    Мультимедиа: K-Lite Codec Tweak Tool v.4.4.2:

    18:00

    Кодеки: K-Lite Mega Codec Pack v.6.0.4:

    17:35

    Кодеки: K-Lite Codec Pack v.6.0.4:

    17:10

    Мультимедиа: Stellarium v.0.10.5:

    16:451

    Drive Genius 3.0.1 для Mac — новая версия утилиты для обслуживания дисков:

    16:44

    QLogic оптимизирует InfiniBand для GPU NVIDIA Tesla:

    16:20

    Виртуальные машины: VirtualBox v.3.2.2:

    16:20

    CD/DVD: AnyDVD HD v.6.6.4.8 Final:

    15:55

    CD/DVD: Virtual CD v.10.1.0.7:

    15:30

    Кодеки: x264 Video Codec r1613:

    15:05

    Кодеки: VistaCodecs и Win7codecs:

    14:40

    Выпущен OpenOffice.org v.3.2.1:

    14:15

    Интернет и сети: Google Earth v.5.1.3535:

    13:50

    Настройщики: Fresh UI v.8.57:

    13:25

    ASUS впервые использует технологию Lucid HYDRA и ставит на системную плату дискретный GPU:

    13:00

    Общение в сети: Xfire v.1.126:

    13:00

    Дефрагментаторы: Auslogics Disk Defrag v.3.1.7.140:

    12:35

    Резервное копирование: Driver Magician Lite v.3.6.4:

    12:10

    Интернет и сети: IDEAL Administration v.10.5 (Updated):

    11:45

    Веб-браузеры: 32bit Web Browser v.10.06.01:

    11:20

    Интернет и сети: Hyena v.8.1:

    10:55

    Почтовые клиенты и фильтры: Spam Bully v.4.4.0.12:

    10:30

    Мониторинг трафика: PRTG - Paessler Router Traffic Grapher v.7.3.5.5746:

    10:05

    Настройщики: NiBiTor v.5.6:

    09:40

    Неофициальные драйверы для сетевых контроллеров RealTek (RTL-8192u Wireless):

    09:15

    Samsung выпустит в текущем году три планшета:

    09:15

    AMD не спешит с выпуском платформы для планшетов:

    09:00

    Неофициальные драйверы для SATA AHCI-контроллеров AMD:

    08:50

    Computex 2010: GIGABYTE представила флагманскую материнскую плату на чипсете Intel P67:

    08:30

    Обновление прошивок для сетевых хранилищ IAMM:

    08:25

    Western Digital стала производителем жестких дисков №1:

    08:04

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 4 июня):

    08:00

    «Зеленый ASUS»: ноутбуки серии Bamboo и ЖК-мониторы со светодиодной подсветкой:

    07:00

    Acer и ASUS поддержат MeeGo:

    03:18

    Easy Excel Recovery 1.2: восстановление документов Excel:

    02:37

    Aladdin выпускает eToken Network Logon 5.1:

    02:12

    Фоторепортаж с Computex 2010: павильон AMD:

    00:29

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