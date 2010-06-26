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    26 июня 2010

    Производители DRAM заплатят за ценовой сговор еще 173 миллиона долларов :

    17:36

    Блоки питания Aerocool V12XT охватывают диапазон мощностей от 600 до 1000 Вт:

    15:32

    Мультимедиа: Soundbase 2010.06.25:

    15:30

    Антивирусы: RegRun Reanimator v.6.9.6.93:

    15:05

    Вентилятор SilverStone Air Penetrator AP121 — «воздушная пушка» калибра 120 мм:

    15:01

    Чистильщики: Complete Cleanup v.5.14:

    14:40

    Диспетчеры закачек: HiDownload Pro v.7.86:

    14:15

    USB-накопитель Team Aegis C101 отделан «под карбон» и умеет беречь электричество:

    13:52

    Настройщики: Windows 7 Manager v.1.2.5:

    13:50

    Интернет и сети: VideoCacheView v.1.71:

    13:25

    Портативная фоторамка GiiNii Magic слишком похожа на планшетный компьютер:

    13:24

    Осенью японцы оспорят первенство Cray в рейтинге TOP500 с системой Tsubame 2.0 :

    13:01

    Запись: BurnAware v.2.5:

    13:00

    Диагностика: Hard Disk Sentinel v.3.20:

    12:35

    Обновление ПО для сетевых накопителей Synology:

    12:10

    Обновление драйверов для кард-ридеров RealTek:

    11:45

    До конца года к числу поставщиков контроллеров USB 3.0 присоединится Etron:

    11:36

    Новые драйверы для Bluetooth-контроллеров Atheros серии AR3011:

    11:201

    Обновление драйверов для Bluetooth-адаптеров BCM2046:

    10:55

    Неофициальные драйверы для сетевых контроллеров RealTek (RTL-8187B Wireless):

    10:30

    Неофициальные драйверы для сетевых контроллеров RealTek (RTL-8187SE/RTL-8187S Wireless):

    10:05

    Обновление драйверов для USB3-контроллеров Nec:

    09:40

    Обновление драйверов для сетевых карт Intel:

    09:15

    В планшете Motion J3500 предусмотрена горячая замена батарей:

    09:00

    Новые драйверы Rapid Storage Technology для контроллеров Intel:

    08:50

    Новые драйверы для Wireless-контроллеров Ralink:

    08:25

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 26 июня):

    08:00

    Пиковая мощность нового модульного БП Enermax LibertyECO II достигает 790 Вт:

    08:00

    Недорогие смартфоны помогли Nokia нарушить законы рынка:

    07:00

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