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    25 июня 2010

    До европейской розницы добрался корпус для мини-ПК In Win Diva, украшенный Swarovski:

    19:54

    Обновление Tweetie 1.2.8 для Mac обеспечит совместимость с новым API Twitter:

    19:51

    Freescale представила 32-разрядные MCU Kinetis, которые будет выпускать Globalfoundries:

    19:32

    Производителям будет предложен набор для встраивания Skype в бытовую электронику:

    19:01

    MSI оснастит нетбук Wind U135DX памятью DDR3:

    18:40

    Acer закрепит марку Gateway за ультратонкими ноутбуками:

    18:22

    MSI представляет первые платы для платформы AMD Opteron 4000:

    17:14

    Специалисты Freescale создали 64-разрядную платформу QorIQ :

    15:44

    HP — школьникам: нетбук HP Mini 100e на процессоре Intel Atom N455 :

    15:19

    Кодеки: VistaCodecs и Win7codecs:

    15:05

    Настольные ПК Acer Aspire M5900 и M3900 позволяют менять HDD, не открывая корпус:

    14:55

    Paragon Easy CD/DVD Recorder 9.0 с поддержкой Windows 7:

    14:43

    Утилиты: GoodSync v.8.2.8.8:

    14:40

    Изделия с поддержкой PCI Express 3.0 начнут появляться в будущем году:

    14:21

    Почтовые клиенты и фильтры: Iconix eMail ID v.3.92.12:

    14:15

    Система охлаждения Twin Frozr II позволила снизить температуру 3D-карт MSI N470GTX и N465GTX на 16°С:

    13:50

    Конвертеры: EncodeHD v.1.2.206.0:

    13:50

    Мультимедиа: n-Track Studio v.6.0.9 Build 2599:

    13:25

    Утилиты: Cain & Abel v.4.9.36:

    13:00

    В продаже появился неттоп eMachines ER1402 на связке NVIDIA и AMD:

    12:55

    Чистильщики: Revo Uninstaller v.1.89:

    12:35

    Текстовые редакторы: UltraEdit-32 v.16.10.1035:

    12:10

    Поставщики HDD опасаются снижения спроса:

    12:00

    Плохой прием iPhone 4: а был ли мальчик?:

    11:53

    Веб-браузеры: Portable Firefox v.3.6.4:

    11:45

    В августе Nikon выпустит камеру, которую можно будет использовать, как проектор для ПК:

    11:21

    Графика: GIMP v.2.6.9:

    11:20

    Настройщики: Tweak-7 v.1.0 Build 1045:

    10:55

    Наконец-то: по данным JRIA, в этом году спрос на диски BD-R превысит спрос на CD-RW:

    10:35

    Софт для сотовых: Nokia PC Suite v.7.1.51.0:

    10:30

    Чистильщики: CCleaner v.2.33:

    10:05

    Sony VAIO VPCEA290X Signature Edition — ноутбук и арабески:

    10:00

    Настройщики: SetFSB v.2.3.145.109:

    09:40

    Новая прошивка для сетевых хранилищ D-Link:

    09:15

    Новые драйверы для USB-контроллеров Ralink:

    08:50

    Драйверы для Ethernet-контроллеров RealTek (PCI-E/PCI):

    08:25

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 25 июня):

    08:00

    PNY Technologies выпускает очень тонкие активные кабели HDMI:

    08:00

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