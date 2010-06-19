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    19 июня 2010

    Новый бокс Aquatica превращает камеру Canon EOS 550D в водолаза:

    15:33

    Компания Intel впервые показала свой вариант планшета:

    14:25

    Toshiba расширила семейство ноутбуков Satellite моделями L635, L645, L655 и L675:

    13:28

    Файловые менеджеры: Total Commander v.7.55:

    11:20

    Мультимедиа: Reaper v.3.61:

    10:55

    Диагностика: SensorsView Pro v.4.1 Build 40617:

    10:30

    Антивирусы: Anti Trojan Elite v.5.0.3:

    10:05

    Антивирусы: McAfee AVERT Stinger v.10.1.0.899:

    09:40

    Веб-браузеры: Google Chrome v.6.0.437.1 Beta:

    09:15

    Настройщики: WinXP Manager v.7.0:

    08:50

    Официальные драйверы HD Graphics для встроенного видео Intel:

    08:25

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 19 июня):

    08:00

    SIIG предлагает концентраторы с тремя и четырьмя портами SuperSpeed USB:

    08:00

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