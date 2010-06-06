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    6 июня 2010

    VIA показала, как двухъядерный процессор Nano DC справляется с видео в формате 720p :

    23:02

    ASRock на Computex 2010: системная плата на еще не вышедшем чипсете Intel и три HTPC :

    21:00

    В камере Mamiya RZ33 используется датчик изображения размерами 48х36 мм:

    18:17

    Фоторепортаж с Computex 2010: ASRock оснащает системные платы портами USB 3.0:

    17:20

    По мнению Microsoft, планшеты с ОС Android — всего лишь эксперимент:

    16:06

    MSI использует технологию Lucid HYDRA в системных платах массового сегмента:

    12:01

    Фоторепортаж с Computex 2010: павильон Lian Li — продолжение:

    08:00

    Galaxy оснащает 3D-карту GeForce GTX 480 испарительной камерой :

    02:25

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