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    10 июня 2010

    В течение трех лет появится несколько поколений гибридов ODD-SSD HyDrive:

    21:41

    Mega USB 2.0 Express — концентратор USB в виде карты расширения для слота ExpressCard :

    20:40

    Нетбук ASUS Eee PC 1201K получил процессор AMD Geode NX:

    20:21

    Многопроцессорное IP-ядро POWERVR SGX544 обладает полной поддержкой DirectX 9:

    19:19

    Intel снимет с производства процессоры Pentium E6300 и Core 2 Quad Q9300:

    19:10

    FSP Group представила серию тихих блоков питания Epsilon Gold мощностью до 1 кВт:

    19:05

    Western Digital представила внешний накопитель My Book Studio LX:

    18:04

    Monolingual 1.4.4 для Mac освобождает место на диске за счет ненужных локализаций:

    17:56

    Нетбук ASUS Eee PC 1015N с поддержкой Bluetooth 3.0 и NVIDIA Optimus:

    17:47

    Новая версия «1С-Битрикс: Управление сайтом» включает веб-антивирус и «коробочные» веб-проекты:

    17:37

    Verbatim выпускает две модели внешних винчестеров с поддержкой USB 3.0:

    17:30

    Texas Instruments представила две однокристальные системы семейства Sitara:

    17:20

    Один разработчик webOS займется улучшением Android, а другой — iPhone OS:

    17:12

    Выпущено обновление FTP-клиента Cyberduck для Mac:

    16:10

    Samsung Electronics первой выпускает 55-дюймовый дисплей со светодиодной подсветкой :

    15:45

    Новая бета-версия Mac OS X 10.6.4: изменения вновь минимальны:

    15:28

    В течение года Samsung выпустит три планшета разного размера с ОС Android:

    14:41

    Семейство внешних винчестеров Toshiba STOR.E ALU 2 содержит настольные и карманные модели:

    14:35

    Tidy Up 2.2.3 для Mac — поиск файлов-дубликатов:

    14:21

    Система охлаждения Intel Thermal Solution XTS100H будет доступна отдельно от процессоров:

    14:05

    Samsung считает, что AMOLED лучше Retina Display нового iPhone:

    13:571

    Утилиты: Autoruns v.10.0:

    13:50

    Утилиты: Архивариус 3000 v.4.32:

    13:25

    Смартфоны Apple и Samsung построены на базе схожих процессоров?:

    13:19

    Lite-On iHBS212: самый быстрый пишущий привод Blu-ray:

    13:10

    Общение в сети: Miranda IM v.0.8.25:

    13:00

    Speed Download 5.2.17 — новая версия менеджера загрузок для Mac:

    12:55

    Мультимедиа: J. River Media Center v.15.0.56:

    12:35

    Моноблочный ПК Lenovo ThinkCentre M90z оснащён 23-дюймовым сенсорным экраном:

    12:30

    Подставка для ноутбука SMK-Link USB Audio Station оснащена акустической системой:

    12:10

    Безопасность: WinLock v.5.11:

    12:10

    Материнская плата VIA EITX-3001 в новом форм-факторе Em-ITX:

    12:01

    Восстановление данных: Recover My Files v.4.6.0.797:

    11:45

    Офисные приложения: EverNote v.3.5.4.2343:

    11:20

    Office 2011 for Mac не станет 64-битным:

    11:07

    Безопасность: ZoneAlarm v.9.1.603.000:

    10:55

    Path Finder 5.6.5 — новая версия файлового менеджера для Mac OS X:

    10:41

    Веб-браузеры: GreenBrowser v.5.4.0609:

    10:30

    Утилиты: Process Explorer v.12.04:

    10:05

    Утилиты: HDD Observer v.3.10:

    09:40

    Microsoft: «Аппаратное ускорение в IE9 лучше, чем в Safari 5 для Windows» :

    09:39

    Диагностика: HWiNFO v.5.5.0:

    09:15

    По следам Computex 2010: ATI Eyenfinity на шести мониторах:

    09:00

    Неофициальные драйверы для ИК-портов ITE:

    08:50

    «Невидимость» пикселей дисплея iPhone 4 назвали преувеличением :

    08:28

    Неофициальные драйверы для сетевых контроллеров RealTek (RTL8191SE/RTL8192SE 802.11n):

    08:25

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 10 июня):

    08:00

    Ассортимент OCZ Technology пополнили БП серии StealthXStream 2:

    08:00

    По следам Computex 2010: системные платы ECS:

    07:00

    По следам Computex 2010: системные платы ECS на наборе системной логики Intel P67:

    06:00

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