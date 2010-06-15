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    15 июня 2010

    Выпущено обновление FTP-клиента Cyberduck для Mac:

    21:33

    Postbox 1.1.5 — почтовый клиент для Mac OS X:

    20:35

    D-Link начинает продажи своего самого быстрого маршрутизатора Wi-Fi 802.11n :

    19:55

    iMovie для iPhone не совместим с iPad и iMovie для Mac OS X:

    19:46

    Обновление NeoOffice 3.1.1 Patch 1 расширяет поддержку текстовых служб Mac OS X:

    19:29

    USB-накопитель Active Media Products Key Drive - ключ, которому не требуется замок:

    19:08

    Антивирусы: Dr.WEB CureIt! 15/06/2010:

    18:25

    Антивирусы: Kaspersky AVP Tool v.9.0.0.722 15\06\2010:

    18:00

    1Password 3.2.2 для Mac — новая версия менеджера паролей:

    17:49

    Твердотельные накопители Virident Systems tachIOn развивают в режиме чтения скорость 1,3 ГБ/с:

    17:47

    Файловые обменники: BitTorrent v.6.4.0 Build 20075:

    17:35

    Медиаплееры: Kantaris Media Player v.0.6.6:

    17:10

    Новая бета-версия Mac OS X 10.6.4 не отличается особой новизной:

    17:02

    TinkerTool System 2.3 для Mac получает совместимость с Safari 5:

    16:46

    Утилиты: Aloaha PDF Suite v.3.9.253:

    16:45

    Безопасность: Prevx CSI - FREE Malware Scanner v.3.0.5.171:

    16:20

    Запись: CDBurnerXP v.4.3.2.2212:

    15:55

    Утилиты: MemInfo v.2.2:

    15:30

    Графика: FastPictureViewer v.1.2 Build 152:

    15:05

    Начинаются продажи цифровой зеркальной камеры Sigma SD15:

    14:52

    Веб-браузеры: Avant Browser 2010 Build 2:

    14:40

    Тонкий внешний оптический пишущий привод Samsung SE-S084D питается от порта USB:

    14:15

    Установщики: Inno Setup v.5.3.10:

    14:15

    Интернет и сети: FeedDemon v.3.1.0.30:

    13:50

    Apple выпустила новые Mac mini в корпусе Unibody:

    13:29

    Графика: XnView v.1.97.5:

    13:25

    Диагностика: CD/DVD Diagnostic v.3.0.0 Build 92:

    13:00

    Серия БП Chieftec Nitro охватывает диапазон от 350 до 1200 Вт:

    12:47

    Диагностика: SIV 4.09:

    12:35

    Диагностика: CrystalDiskInfo v.3.6.4:

    12:10

    Диагностика: Monitor Asset Manager v.2.52:

    11:45

    Накопители OCZ Deneva оборудованы ионистором и контроллером SandForce:

    11:43

    Philips представила стереосистемы Fidelio для iPhone:

    11:35

    Мониторинг: PassMark WirelessMon v.3.1 Build 1005:

    11:20

    Обновление драйверов для High Definition Audio от RealTek (Azalia):

    10:55

    Официальные драйверы HD Graphics для встроенного видео Intel:

    10:30

    Google Earth 3 получает оптимизацию для iPad :

    10:29

    Обновление прошивок для CD/DVD-приводов Samsung:

    10:05

    Разгон: ASUS Turbo V v.1.02.25:

    09:40

    Все Firmware прошедшей недели (с 7 по 13 июня 2010 года):

    09:25

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 15 июня):

    09:15

    Все драйверы прошедшей недели (с 7 по 13 июня 2010 года):

    08:25

    MSI представила ноутбук CX410 на платформе AMD Vision:

    08:10

    Все BIOS прошедшей недели (с 7 по 13 июня 2010 года):

    08:00

    Подробности о семидюймовом планшете Samsung Galaxy Tab:

    07:00

    Неттоп ASUS Eee Box EB1012P получит двухъядерный процессор и дискретную графику ION 2:

    01:33

    Nokia N900 с Maemo и Android:

    00:14

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