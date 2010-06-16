  • Конференция
  • Поиск
    Все обзоры
    Все обзоры
    Статьи Новости
    В виде ленты

    16 июня 2010

    Videobox 3.1.1 для Mac — новая версия загрузчика видеороликов:

    23:51

    В Coda 1.6.11 улучшена совместимость с Safari 5:

    22:44

    SoundWorks i525 — стереосистема для iPod с поддержкой технологии Creative X-Fi:

    21:49

    PopChar X 5 для Mac — обновленная утилита для работы со спецсимволами:

    20:41

    Представлена видеокарта EVGA GTX 480 SuperClocked+ с усовершенствованным кулером:

    17:49

    Xslimmer 1.7.8 — утилита для уменьшения размера приложений Mac OS X:

    17:20

    Утилиты: Autoruns v.10.01:

    16:20

    Настройщики: Macro Express v.3.8a:

    15:55

    Valve, Apple, NVIDIA и AMD работают над увеличением скорости работы игр в Mac OS X:

    15:54

    Новые драйверы и ПО SetPoint для устройств Logitech:

    15:30

    HDD Samsung Spinpoint F4 обходится одной магнитной головкой:

    15:24

    Мультимедиа: Replay Music v.3.97:

    15:05

    Panasonic Toughbook F9 претендует за звание самого легкого 14-дюймового ноутбука в усиленном исполнении:

    15:00

    Утилиты: Capture .NET v.10.7.3817:

    14:50

    Утилиты: Parted Magic v.4.11:

    14:25

    Почтовые клиенты и фильтры: Spam Bully v.4.4.0.9:

    14:00

    Настройщики: Process Lasso Lite v.3.84.6:

    13:35

    Настройщики: AusLogics BoostSpeed v.5.0.3.210:

    13:10

    Архиваторы: PeaZip v.3.2:

    12:45

    Безопасность: IObit Security 360 v.1.4.5:

    12:20

    Антивирусы: RemoveIT Pro v4 SE (2010.06.14):

    11:55

    Диагностика: Rainmeter v.1.2 Final:

    11:30

    Dell выделила на расплату за незаконные действия против AMD 100 000 000 долларов:

    11:27

    Файловые обменники: µTorrent v.2.0.3 Build 20091 Beta:

    11:05

    Apple выпустила Mac OS X Snow Leopard 10.6.4 и Security Update 2010-004 для Leopard:

    10:58

    FTP-клиенты: FileZilla v.3.3.3:

    10:40

    Медиаплееры: Songbird v.1.7.3:

    10:15

    Система охлаждения 3D-карты GIGABYTE GV-N465UD-1GI включает два вентилятора:

    10:11

    Оптический привод Samsung SH-B123 читает диски Blu-ray на скорости 12х:

    09:57

    Текстовые редакторы: AbiWord v.2.8.6:

    09:50

    Диагностика: Hard Drive Inspector v.3.81:

    09:25

    Производитель смартфонов BlackBerry работает над своим первым планшетом:

    09:16

    Тестовые приложения: Fraps v.3.2.3:

    09:05

    HP ProBook 5220m — 12-дюймовый ноутбук на платфоме Intel Calpella:

    09:00

    Неофициальные WHQL-драйверы ForceWare v.198.05 для чипсетов и процессоров NVIDIA:

    08:50

    Acer готовит к выпуску серию мониторов H4:

    08:31

    Обновление прошивок для CD/DVD-приводов Samsung:

    08:25

    Toshiba Mini NB250 — 10-дюймовый нетбук на процессоре Intel Atom N455:

    08:04

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 16 июня):

    08:00

    AMD не успевает удовлетворять спрос на шестиядерные процессоры:

    08:00

    LG Display и iriver вместе займутся электронными книгами:

    07:00

    Раньше Позже

    iXBT TV

    • Где искать Fake News, транспорт будущего, китайкая катастрофа

    • Обзор напольного пылесоса Polaris PVC 2004Ri с циклонной системой фильтрации

    • Умная пивоварня, шлем из будущего, лучший смартфон для фото

    • Обзор IP-камеры наблюдения Gmini MagicEye HDS9000G

    • Обзор объектива Sony E 35mm F1.8 OSS для камер с сенсорами APS-C

    • Щупаем Sony Xperia XZ2 и XZ2 Compact

    • Обзор мощного моноблока Apple iMac Pro с очень высокой ценой

    • ИИ в опасности, 10 000-летние часы, Apple представляет "будущее сегодня"

    • Обзор сетевого накопителя Synology DS918+ на 4 винчестера

    • Обзор экшн-камеры Gmini MagicEye HDS8000 с ненастоящим 4K-видео

    • Обзор многофункционального сетевого CD-ресивера Pioneer NC-50DAB

    • Обзор блока питания Thermaltake Toughpower iRGB Plus 1250W Titanium с программно-аппаратным комплексом мониторинга

    Теги

    Календарь

    июнь
    Пн
    Вт
    Ср
    Чт
    Пт
    Сб
    Вс
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

    Подпишитесь на нас:

    Подписка на новости и конкурсы:

    Все подписки

    Copyright © 1997—2018.

    О сайте
    Наши проекты
    Полезные ссылки
    Связь с администрацией

    Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Shift+Enter.

    Copyright © 1997-2018