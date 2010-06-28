  • Конференция
  • Поиск
    Все обзоры
    Все обзоры
    Статьи Новости
    В виде ленты

    28 июня 2010

    Club 3D не скупится на память для разогнанной 3D-карты Radeon HD 5550:

    22:45

    Acer использует в ноутбуках Aspire AS8943G четырехъядерный процессор Intel Core i7 :

    19:52

    Модули памяти DDR3 Patriot Viper II Series Sector 7 Edition предназначены для систем на Intel X58:

    19:02

    Графика: TwistedBrush v.17.10:

    19:00

    В Китае представлен планшет NPad под управлением ОС MeeGo:

    18:56

    Диспетчеры закачек: save2pc v.4.06:

    18:35

    Flip4Mac 2.3.4.1 — новая версия WMV-компонента для QuickTime:

    18:18

    Мультимедиа: Fresh View v.7.98:

    18:10

    Century Japan представила наружный бокс для жесткого диска с интерфейсом подключения USB 3.0:

    17:51

    Утилиты: goScreen v.7.0.0.345:

    17:45

    Утилиты: Auslogics Registry Defrag v.6.0.3.30:

    17:20

    Apple может объединить iOS и Mac OS X под одним именем:

    17:08

    Новая версия дефрагментатора для Mac OS X — iDefrag 2.0.2:

    17:02

    Антивирусы: RemoveIT Pro v4 SE (2010.06.26):

    16:55

    В Европе начались продажи мониторов Acer серии M0, оснащенных цифровым TV-тюнером:

    16:38

    Безопасность: ZoneAlarm Free v.9.2.057.000:

    16:30

    iPhone 4: быстрее, выше, сильнее:

    16:26

    Виртуальные машины: VirtualBox v.3.2.6:

    16:05

    Things 1.3.4 — новая версия популярного менеджера задач для Mac:

    15:44

    Антивирусы: Dr.WEB CureIt! 28/06/2010:

    15:40

    Symantec предлагает специальные условия малому бизнесу:

    15:32

    Newsmy C66 — электронная книга с цветным экраном:

    15:32

    Антивирусы: Kaspersky AVP Tool v.9.0.0.722 28\06\2010:

    15:15

    Восстановление данных: Recover My Files v.4.6.4.830:

    14:50

    OZMO2000 — адаптер Wi-Fi для компьютерной периферии:

    14:25

    Веб-браузеры: Avant Browser 2010 Build 7:

    14:25

    18-кнопочная мышь WarMouse Meta не даст вашим пальцам заскучать:

    14:21

    Веб-браузеры: Google Chrome v.6.0.447.0 Beta:

    14:00

    Безопасность: Privatefirewall v.7.0.20.47:

    13:35

    iTubeX для Mac загружает видео с веб-страниц:

    13:26

    Maingear eX-L 17 — игровой ноутбук высшего класса:

    13:15

    Файловые обменники: Vuze v.4.4.0.6a:

    13:10

    Почтовые клиенты и фильтры: Sylpheed v.3.0.3:

    12:45

    Мультимедиа: J. River Media Center v.15.0.65:

    12:20

    Мультимедиа: VSO PhotoDVD v.4.0.0.32:

    11:55

    Тестовые приложения: D3DGear v.3.80:

    11:30

    Стандартизованы многослойные диски Blu-ray объемом до 128 ГБ: Организация Blu-ray Disc Association утвердила окончательный вариант спецификаций BDXL

    11:22

    SAPPHIRE оснастила ATI Radeon HD 5670 пассивной системой охлаждения:

    11:09

    Диагностика: CoreTemp v.0.99.7.0:

    11:05

    Университет Нью-Мексико обвинил TSMC и Samsung в нарушении патента:

    10:59

    VLC Media Player 1.1.0 обладает поддержкой WebM:

    10:49

    Тестовые приложения: CrystalDiskMark v.3.0.0e:

    10:40

    Драйверы для камер Lite-On:

    10:15

    Под именем Marble скрывается Xcode 4:

    09:51

    Обновление прошивок для CD/DVD-приводов Samsung:

    09:50

    Утилиты: RealTek Ethernet Diagnostic Utility v.2.0.1.5:

    09:25

    Неофициальные драйверы для сетевых контроллеров RealTek (RTL-8192CE 802.11n):

    09:05

    Апдейт EyeTV для Mac поможет смотреть трансляции ЧМ2010 без гула вувузел :

    08:58

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 28 июня):

    08:45

    Все Firmware прошедшей недели (с 21 по 27 июня 2010 года):

    08:30

    Все драйверы прошедшей недели (с 21 по 27 июня 2010 года):

    08:15

    Все BIOS прошедшей недели (с 21 по 27 июня 2010 года):

    08:00

    В будущем году TSMC получит первое EUV-оборудование:

    08:00

    Корпус In Win Griffin подойдет для бюджетного игрового ПК:

    06:00

    USB Foot Switch — Scythe предлагает добавить компьютеру педали:

    05:00

    Слухи вновь прочат Apple настольный компьютер с интерфейсом Multi Touch :

    02:25

    Раньше Позже

    iXBT TV

    • Где искать Fake News, транспорт будущего, китайкая катастрофа

    • Обзор напольного пылесоса Polaris PVC 2004Ri с циклонной системой фильтрации

    • Умная пивоварня, шлем из будущего, лучший смартфон для фото

    • Обзор IP-камеры наблюдения Gmini MagicEye HDS9000G

    • Обзор объектива Sony E 35mm F1.8 OSS для камер с сенсорами APS-C

    • Щупаем Sony Xperia XZ2 и XZ2 Compact

    • Обзор мощного моноблока Apple iMac Pro с очень высокой ценой

    • ИИ в опасности, 10 000-летние часы, Apple представляет "будущее сегодня"

    • Обзор сетевого накопителя Synology DS918+ на 4 винчестера

    • Обзор экшн-камеры Gmini MagicEye HDS8000 с ненастоящим 4K-видео

    • Обзор многофункционального сетевого CD-ресивера Pioneer NC-50DAB

    • Обзор блока питания Thermaltake Toughpower iRGB Plus 1250W Titanium с программно-аппаратным комплексом мониторинга

    Теги

    Календарь

    июнь
    Пн
    Вт
    Ср
    Чт
    Пт
    Сб
    Вс
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

    Подпишитесь на нас:

    Подписка на новости и конкурсы:

    Все подписки

    Copyright © 1997—2018.

    О сайте
    Наши проекты
    Полезные ссылки
    Связь с администрацией

    Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Shift+Enter.

    Copyright © 1997-2018