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    31 мая 2010

    Intel планирует выпуск 22-нанометрового процессора Knights Corner с более чем 50 ядрами:

    20:352

    Дефрагментаторы: UltraDefrag v.4.3.0:

    17:35

    Компания CPS стала дистрибутором ACD Systems:

    17:12

    Безопасность: Deskman SE v.9.3.1:

    17:10

    Почтовые клиенты и фильтры: Gpg4win v.2.0.3:

    16:45

    Текстовые редакторы: UltraEdit-32 v.16.10.1020:

    16:20

    iXBT TV: Видеообзор МФУ HP Officejet Pro 8500 Wireless:

    16:00

    Почтовые клиенты и фильтры: Iconix eMail ID v.3.91.31:

    15:55

    Антивирусы: Anti Trojan Elite v.5.0.0:

    15:30

    Интернет и сети: cFosSpeed v.5.13 Build 1651:

    15:05

    Графика: TKexe Kalendar v.1.1.0.2:

    14:40

    Антивирусы: RemoveIT Pro v4 SE (2010.05.30):

    14:15

    Файловые обменники: BitComet v.1.21:

    13:50

    Веб-браузеры: TheWorld Browser v.3.1.4.0:

    13:25

    Чистильщики: Wise Registry Cleaner v.5.34:

    13:00

    Чистильщики: Wise Disk Cleaner v.5.32:

    12:35

    3D-карта NVIDIA GeForce GTX 465 представлена официально:

    12:25

    Разрешение дисплея нового iPhone составляет 960x640 пикселей:

    12:18

    Антивирусы: Dr.WEB CureIt! 31/05/2010:

    12:10

    Антивирусы: Kaspersky AVP Tool v.9.0.0.722 31\05\2010:

    11:45

    Диагностика: CrystalDiskInfo v.3.6.0:

    11:20

    Настройщики: SetFSB v.2.3.143.107:

    10:55

    Новая Apple TV будет иметь процессор A4 и стоимость $99:

    10:45

    Серия блоков питания ADATA Horus включает модели мощностью от 550 до 1200 Вт: A-DATA Technology дебютирует на рынке БП с серией Horus, включающей модели мощностью до 1200 Вт

    10:30

    Тестовые приложения: HD Tune Pro v.4.50:

    10:30

    Новая версия драйверов для IEEE 1394-контроллеров JMicro:

    10:05

    Утечка планов Intel по выпуску мобильных CPU:

    10:00

    Air Display превращает iPad в дополнительный монитор для Mac:

    09:49

    Новые неофициальные драйверы для сетевых контроллеров Atheros :

    09:40

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 31 мая):

    09:15

    В обозримом будущем переход на пластины диаметром 450 мм маловероятен :

    09:10

    Все Firmware прошедшей недели (с 24 по 30 мая 2010 года):

    08:50

    GIGABYTE покажет на Computex 2010 трансформируемый ноутбук M1125:

    08:30

    Все драйверы прошедшей недели (с 24 по 30 мая 2010 года):

    08:25

    Все BIOS прошедшей недели (с 24 по 30 мая 2010 года):

    08:00

    Samsung включает нетбуки NB30 Pro в «профессиональную» линейку мобильных ПК 2010 года:

    08:00

    MSI покажет на Computex первый в мире моноблочный ПК с поддержкой 3D-видео высокой четкости:

    07:00

    Псевдо-антивирус маскируется под продукт BitDefender:

    01:26

    Softvoile выпускает Clipdiary 3.05:

    00:55

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