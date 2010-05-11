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    11 мая 2010

    На конференции Apple WWDC 2010 будет аншлаг:

    22:30

    iWork для iPad может приносить Apple $40 млн. в год:

    21:36

    Новые кодеки и ЦАП производства TI предназначены для электронных книг и Интернет-планшетов :

    18:51

    Xilence представила блоки питания типоразмера SFX мощностью 250 и 200 Вт :

    17:47

    Мультимедиа: FreeRIP MP3 v.3.4:

    17:10

    Резервное копирование: Cobian Backup v.10.0.3.743:

    16:45

    Восстановление данных: Recover My Files v.4.5.2.751:

    16:20

    Compro VideoMate IP70 — камера наблюдения типа «день-ночь» для дома:

    16:17

    Утилиты: UnHackMe v.5.8 Build 345:

    15:55

    Графика: Firegraphic XP v.10.5.10507:

    15:30

    Настройщики: Tweak-7 v.1.0 Build 1040:

    15:05

    Выпущен OpenOffice.org v.3.2.1 RC1:

    14:40

    Аналитики iSuppli оценили перспективы нетбуков и CULV-ноутбуков:

    14:31

    Диспетчеры закачек: Orbit Downloader v.3.0.0.5:

    14:15

    Диагностика: DVDInfoPro v.6.504:

    13:50

    Накопители Super Talent с интерфейсом USB 3.0 быстро работают и при подключении к портам USB 2.0:

    13:46

    Диагностика: EVEREST Ultimate Edition v.5.50.2136 Beta:

    13:25

    Внешний блок Netstor TurboBox-mini NA220A рассчитан на карты расширения PCI Express:

    13:06

    Диагностика: CoreTemp v.0.99.6.1:

    13:00

    Тестовые приложения: Fresh Diagnose v.8.38:

    12:35

    Новый iPhone уже производится?:

    12:14

    Диагностика: CD/DVD Diagnostic v.3.0.0 Build 91:

    12:10

    The Portland Group добавляет поддержку новых GPU NVIDIA в компилятор языка Fortran:

    11:57

    Утилиты: Face-Wizard v.B10.0408.1:

    11:45

    Официальные драйверы Graphics Media Accelerator для встроенного видео Intel:

    11:20

    Камера Olympus E-P2 готова к летнему сезону:

    11:05

    iPad может получить функции печати документов:

    10:59

    Обновление драйверов для сетевых карт Intel:

    10:55

    В iPhone OS 4 появится возможность обмена файлами с ПК:

    10:34

    Новые драйверы для тачпадов Synaptics:

    10:30

    Bigfoot Networks Killer 2100 — «самая быстрая в мире сетевая карта для онлайновых игр»:

    10:281

    Новые драйверы для сетевых контроллеров Atheros (Bluetooth):

    10:05

    Новый MacBook Air появится в ближайшие дни? :

    10:03

    USB-накопители APOGEE Neo Squeeze Plus, S101 и S102: симпатичные, но медленные:

    09:55

    Неофициальные драйверы Management Engine Interface (HECI) от Intel:

    09:40

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 11 мая):

    09:15

    Все Firmware прошедшей недели (с 3 по 9 мая 2010 года):

    08:50

    Новый стандарт Wi-Fi позволит передавать данные со скоростью 7 ГБит/с:

    08:40

    Все драйверы прошедшей недели (с 3 по 9 мая 2010 года):

    08:25

    Все BIOS прошедшей недели (с 3 по 9 мая 2010 года):

    08:00

    Sony обновила премиум-нетбуки VAIO P:

    07:20

    Apple продолжает тестирование Mac OS X 10.6.4:

    00:00

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