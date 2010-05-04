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    4 мая 2010

    Дайджест новостей об iPad 3G:

    22:57

    iPad в сети Wi-Fi работает на час дольше, чем в 3G:

    22:05

    iriver Story — теперь с DJVU:

    18:47

    Запись: CDBurnerXP v.4.3.2.2140:

    18:25

    Диагностика: Rainmeter v.1.2 Rev 393 Beta:

    18:00

    Настройщики: Super Utilities v.9.9.3:

    17:35

    Мультимедиа: MediaInfo v.0.7.32:

    17:10

    Мультимедиа: Zortam Mp3 Media Studio v.10.60:

    16:45

    Мультимедиа: Reaper v.3.51:

    16:20

    Corsair: новые 32- и 256-ГБ SSD-накопители Nova:

    16:17

    Графика: FastPictureViewer v.1.1 Build 143:

    15:55

    Графика: XnView v.1.97.4:

    15:30

    Летом NVIDIA выпустит три 3D-карты семейства GeForce GTX 400 :

    15:20

    Медиаплееры: Foobar 2000 v.1.0.3:

    15:05

    Apple обновила драйверы принтеров Epson для Snow Leopard:

    14:51

    Общение в сети: Miranda IM v.0.8.22:

    14:40

    Разгон: CPU-Tweaker v.1.5:

    14:15

    Обновление Mac Pro Audio Update 1.1 устраняет посторонние звуки:

    13:59

    Настройщики: nHancer v.2.5.9:

    13:50

    Мониторинг серверов: Advanced HostMonitor v.8.58:

    13:25

    Диагностика: Gigabyte EasyTune6 v.B10.0420.1:

    13:00

    Диагностика: CD/DVD Diagnostic v.3.0.0 Build 90:

    12:35

    Утилиты: StatWin v.8.1.5:

    12:10

    Диагностика: HDDLife for Notebooks v.3.1.169:

    11:45

    Новые чипсеты AMD стали основой системных плат Gigabyte GA-890FXA-UD7, GA-880GMA-UD2H и GA-870A-UD3 : Платы поддерживают шестиядерные процессоры, разблокируют ядра, имеют порты USB и SATA нового поколения

    11:20

    Обновление прошивок для сетевых хранилищ IAMM:

    11:20

    Драйверы для тачпадов Alps:

    10:55

    AMD обновила ATI Stream SDK — разработчики стали еще на шаг ближе к использованию потенциала APU AMD Fusion: Основные улучшения в ATI Stream SDK v2.1 касаются поддержки OpenCL

    10:33

    Официальные драйверы HD Graphics для встроенного видео Intel:

    10:30

    Процессор Intel Core i5 520UM появится в ноутбуках в июне: Новый процессор с пониженным энергопотреблением станет основой ноутбуков MSI X-Slim и Acer Aspire TimelineX 1830T

    10:05

    Официальные драйверы AMD Catalyst v.10.4:

    10:05

    Неофициальные драйверы для адаптеров Broadcom (BCM-43XX):

    09:40

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 4 мая):

    09:15

    Все Firmware прошедшей недели (с 26 апреля по 2 мая 2010 года):

    08:50

    Maingear представила игровые ПК VYBE на базе шестиядерных процессоров AMD Phenom II X6:

    08:32

    Все драйверы прошедшей недели (с 25 апреля по 2 мая 2010 года):

    08:25

    Все BIOS прошедшей недели (с 26 апреля по 2 мая 2010 года):

    08:00

    ASUS разрабатывает два варианта планшета Eee Pad:

    08:00

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