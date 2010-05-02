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    2 мая 2010

    Canon радует поклонников Джеки Чана специальным изданием камеры EOS 550D:

    20:17

    Выход APU AMD Fusion перевернет рынок Интернет-планшетов?:

    19:11

    G.Skill начинает серийный выпуск твердотельных накопителей Phoenix объёмом 50 и 100 ГБ:

    18:35

    Amazon откроет Facebook и Twitter для пользователей электронных книг Kindle и Kindle DX:

    17:24

    Audiophilleo1 — дорогой «переходник» из USB в S/PDIF:

    16:40

    AirLive NVR4 сохраняет видео с IP-камер без участия ПК:

    15:22

    KINGMAX дебютирует в сегменте портативных HDD с элегантной моделью KE-91: Тонкий и легкий внешний винчестер KINGMAX KE-91 доступен в трех вариантах цветового оформления

    14:35

    Shuttle покажет на Computex 2010 мини-ПК на процессоре Gulftown с 3D-картой NVIDIA GeForce GTX 480 :

    13:28

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