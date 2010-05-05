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    5 мая 2010

    NEC Display Solutions выпускает 27-дюймовый монитор MultiSync PA271W для профессионалов:

    22:35

    Офисное ПО: EssentialPIM v.3.52:

    19:00

    Интернет и сети: cFosSpeed v.5.11 Build 1643:

    18:35

    Антивирусы: McAfee AVERT Stinger v.10.1.0.854:

    18:10

    Блоки питания Scythe Stronger:

    17:47

    Мультимедиа: SUPER 2010 Build 38:

    17:45

    Резервное копирование: FBackup v.4.4.205:

    17:20

    Утилиты: Glary Utilities v.2.22.0.896:

    16:55

    Почтовые клиенты и фильтры: Spam Bully v.4.4.0.7:

    16:30

    Резервное копирование: Yadis! v.1.9.10:

    16:05

    Антивирусы: Norman Malware Cleaner v.2010.05.04:

    15:40

    Вице-президент NVIDIA констатировал смерть закона Мура:

    15:20

    Мультимедиа: Soundbase 2010.05.02:

    15:15

    Планшеты MSI с ОС Android и Windows 7 дебютируют в июне, модель с двумя экранами — ближе к концу года:

    14:56

    Настройщики: Throttle v.6.5.3.2010:

    14:50

    Настройщики: PCMedik v.6.5.3.2010:

    14:25

    Настройщики: PCBoost v.4.5.3.2010:

    14:00

    Настройщики: SuperRam v.6.5.3.2010:

    13:35

    Настройщики: GameGain v.2.5.3.2010:

    13:10

    Резервное копирование: Driver Magician Lite v.3.6.3:

    12:45

    Intel представила мобильную платформу Intel Atom нового поколения:

    12:20

    Антивирусы: Dr.WEB CureIt! 05/05/2010:

    12:20

    Блоки питания PC Power & Cooling серии Silencer стали тише, компактнее и эффективнее:

    12:00

    Антивирусы: Kaspersky AVP Tool v.9.0.0.722 05\05\2010:

    11:55

    Антивирусы: RemoveIT Pro v4 SE (2010.05.03):

    11:30

    Настройщики: SetFSB v.2.3.143.106:

    11:05

    NVIDIA исключила поддержку процессоров Ageia PhysX из драйверов для 3D-карт?:

    11:00

    Мониторинг серверов: Alchemy Eye v.10.7.6:

    10:40

    ASUS Eee PC 900AX — «ретро-нетбук»:

    10:30

    Запись: VSO Inspector v.2.1.0.4:

    10:15

    Карта CipherChain ExpressCard шифрует информацию на внешнем накопителе, подключенном к ноутбуку :

    10:00

    Диагностика: CrystalDiskInfo v.3.5.5a:

    09:50

    CanoScan 9000F имеет самое высокое разрешение среди сканеров Canon:

    09:301

    Тестовые приложения: CrystalDiskMark v.3.0.0c:

    09:25

    Разгон: Turbo Boost Technology Monitor v.1.04:

    09:05

    Transcend выпускает ударопрочный внешний винчестер StoreJet 25D2 с USB-подключением:

    09:00

    Официальные бета-драйверы ForceWare v.197.75 для видеокарт NVIDIA:

    08:45

    Обновление прошивок для сетевых хранилищ IAMM:

    08:30

    Supermicro начинает поставки «серверов GPU» второго поколения: В список новинок вошли серверы 1U с двумя GPU, 4U с четырьмя GPU и 2U Twin с двумя узлами с горячей заменой

    08:30

    Разгон: ASUS Turbo V v.1.02.23:

    08:15

    17-дюймовый ноутбук MSI CX705MX оснащён дискретной 3D-картой и весит менее 3 кг:

    08:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 5 мая):

    08:00

    3D-карта ATI FirePro RG220 обеспечивает удаленное подключение тонких клиентов:

    07:30

    Renesas Electronics удалось улучшить внутреннюю структуру сине-фиолетовых лазерных диодов:

    07:00

    Новинки Sena Technologies превращают порт USB в порт RS232 или RS422/485:

    01:35

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