  • Конференция
  • Поиск
    Все обзоры
    Все обзоры
    Статьи Новости
    В виде ленты

    24 мая 2010

    Computex 2010 станет местом дебюта первых периферийных устройств серии GIGABYTE Aivia:

    23:59

    Roccat начинает продажи проводной и беспроводной версий игровой мыши Pyra:

    23:45

    Стандарт WirelessHD 1.1 получил поддержку 3D-видео, WPAN и HDCP 2.0:

    22:25

    Safari AdBlocker 1.9.8.2 — блокировщик рекламы для Mac OS X:

    21:36

    Четырехъядерные процессоры Intel i7-740QM и i7-840QM «засветились» на сайте Dell:

    20:48

    Еще одно свидетельство поддержки видеоконференций в новом iPhone:

    20:27

    EyeTV 3.4 для Mac обладает средствами взаимодействия с iPad:

    20:05

    Seagate выпускает «самый быстрый в мире жесткий диск для ноутбуков» — SSHDD Momentus XT:

    19:50

    Модули памяти A-DATA XPG DDR3-2000G и DDR3-2000G v2.0 ориентированы на игровые ПК:

    19:23

    Galaxy готовит однослотовую версию 3D-карты GeForce GTX 470:

    17:35

    Мониторинг серверов: Advanced HostMonitor v.8.60:

    16:45

    Утилиты: Ultimate Boot CD v.5.0.1:

    16:20

    Медиаплееры: MPlayer (2010-05-22):

    15:55

    Team Group представила экологичные модули памяти Team Elite DDR3 1333:

    15:39

    Настройщики: BeFaster v.4.0:

    15:30

    Почтовые клиенты и фильтры: IncrediMail v.6.08 Build 4601:

    15:05

    Утилиты: Winstep Xtreme v.10.4 Beta:

    14:40

    Антивирусы: McAfee AVERT Stinger v.10.1.0.870:

    14:15

    Интернет и сети: Google Toolbar v.6.5.518.1650:

    13:50

    Графика: FastPictureViewer v.1.2 Build 149:

    13:25

    Антивирусы: Dr.WEB CureIt! 24/05/2010:

    13:00

    Антивирусы: Kaspersky AVP Tool v.9.0.0.722 24\05\2010:

    12:35

    Как будет выглядеть новый iPhone белого цвета?:

    12:25

    Чистильщики: System Cleaner v.5.90:

    12:10

    Графика: WPanorama v.9.51:

    11:45

    Мультимедиа: MP3DirectCut v.2.12:

    11:20

    GlobalFoundries может стать акционером UMC:

    10:57

    Тестовые приложения: Fresh Diagnose v.8.39:

    10:55

    Диагностика: Gigabyte EasyTune6 v.B10.0427.1:

    10:30

    AutoCAD возвращается на Mac:

    10:20

    Драйверы для Ethernet-контроллеров RealTek (PCI-E/PCI):

    10:05

    USB-накопитель Team X101 с интерфейсом USB 3.0 дебютирует на Computex :

    10:00

    Официальные драйверы HD Graphics для встроенного видео Intel:

    09:40

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 24 мая):

    09:15

    Все Firmware прошедшей недели (с 17 по 23 мая 2010 года):

    08:50

    Все драйверы прошедшей недели (с 17 по 23 мая 2010 года):

    08:25

    Все BIOS прошедшей недели (с 17 по 23 мая 2010 года):

    08:00

    Renesas Electronics и AMD объединяют усилия в продвижении USB 3.0:

    08:00

    Новое на сайте iXBT.com: добавлена функция выбора шрифта, улучшена быстрая карта:

    06:00

    Раньше Позже

    iXBT TV

    • Где искать Fake News, транспорт будущего, китайкая катастрофа

    • Обзор напольного пылесоса Polaris PVC 2004Ri с циклонной системой фильтрации

    • Умная пивоварня, шлем из будущего, лучший смартфон для фото

    • Обзор IP-камеры наблюдения Gmini MagicEye HDS9000G

    • Обзор объектива Sony E 35mm F1.8 OSS для камер с сенсорами APS-C

    • Щупаем Sony Xperia XZ2 и XZ2 Compact

    • Обзор мощного моноблока Apple iMac Pro с очень высокой ценой

    • ИИ в опасности, 10 000-летние часы, Apple представляет "будущее сегодня"

    • Обзор сетевого накопителя Synology DS918+ на 4 винчестера

    • Обзор экшн-камеры Gmini MagicEye HDS8000 с ненастоящим 4K-видео

    • Обзор многофункционального сетевого CD-ресивера Pioneer NC-50DAB

    • Обзор блока питания Thermaltake Toughpower iRGB Plus 1250W Titanium с программно-аппаратным комплексом мониторинга

    Теги

    Календарь

    май
    Пн
    Вт
    Ср
    Чт
    Пт
    Сб
    Вс
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

    Подпишитесь на нас:

    Подписка на новости и конкурсы:

    Все подписки

    Copyright © 1997—2018.

    О сайте
    Наши проекты
    Полезные ссылки
    Связь с администрацией

    Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Shift+Enter.

    Copyright © 1997-2018