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    22 мая 2010

    В следующем году 50% планшетов будут основаны на платформе ARM, уверены в ARM:

    22:20

    Видеокарта EVGA GTX 470 SuperClocked+ получила ряд усовершенствований:

    17:55

    Флэш-накопители PQI Card Drive i512 имеют толщину 3 мм:

    15:25

    Xilence применяет тихие вентиляторы 2CF в новых процессорных кулерах:

    14:38

    Антивирусы: RegRun Reanimator v.6.9.6.90:

    13:50

    Утилиты: UnHackMe v.5.9.5 Build 346:

    13:25

    Мультимедиа: ProgDVB v.6.40.4:

    13:00

    Диагностика: Rainmeter v.1.2 Rev 416 Beta:

    12:35

    Антивирусы: Anti Trojan Elite v.4.9.9:

    12:10

    Новая платформа Intel в ноутбуке германской компании Wortmann AG :

    11:58

    До 15 часов автономной работы с нетбуком MSI Wind U160DX:

    11:46

    Интернет и сети: TeamViewer v.5.0 Build 8421:

    11:45

    CD/DVD: Easy DVD Clone v.3.0.161:

    11:20

    Редакторы: PSPad Editor v.4.5.5 Build 2388 Beta:

    10:55

    Почтовые клиенты и фильтры: SpamButcher v.2.1xa:

    10:30

    Мультимедиа: ConvertXToDVD 2 v.4.0.12.327:

    10:05

    Настройщики: Process Lasso Lite v.3.84.3:

    09:40

    Антивирусы: RemoveIT Pro v4 SE (2010.05.21):

    09:15

    Утилиты: GPU-Z v.0.4.3:

    08:50

    Неофициальные драйверы HD Graphics для встроенного видео Intel:

    08:25

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 22 мая):

    08:00

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