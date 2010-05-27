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    27 мая 2010

    Half-Life 2 для Mac доступен в Steam:

    22:04

    Acer показывает семидюймовый планшет с клавиатурой, который выйдет в четвертом квартале:

    20:48

    Корпус для ПК NOX NX-2 вмещает до 10 накопителей и 5 вентиляторов:

    19:24

    Gartner оценивает продажи планшетов в текущем году в 10 миллионов штук:

    19:01

    Buffalo оснащает оптический привод формата Blu-ray интерфейсом USB 3.0:

    18:25

    Основой адаптеров 10 Gigabit Ethernet ATTO FastFrame стал контроллер Intel:

    17:12

    VIA ожидает появления в этом году планшетов стоимостью около $100:

    12:40

    Диспетчеры закачек: Internet Download Manager v.5.1.9 Build 3:

    12:10

    Файловые обменники: ApexDC++ v.1.3.2:

    11:45

    Слабый евро не окажет значительного влияния на финансовое благополучие MSI:

    11:40

    Утилиты: True Launch Bar v.4.4.10 RC2:

    11:20

    Безопасность: Spyware Terminator v.2.7.2.125:

    10:55

    Виртуальные машины: VMware Player v.3.1.0 Build 261024:

    10:30

    Dell официально представила планшет Streak:

    10:30

    Чистильщики: CCleaner v.2.32:

    10:05

    Корпус Cooler Master HAF X возглавил линейку продуктов High Air Flow:

    10:00

    Общение в сети: Trillian v.4.2:

    09:40

    Внешний жесткий диск LaCie оснащен дактилоскопическим датчиком и аппаратным шифрованием:

    09:24

    Тестовые приложения: PassMark BurnInTest v.6.0 Build 1021:

    09:15

    Intel меняет планы по дальнейшей разработке графических решений на архитектуре Larrabee:

    09:002

    MSI покажет на Computex 2010 бокс для подключения внешней видеокарты к ноутбуку:

    08:55

    Неофициальные WHQL-драйверы ForceWare v.197.77 для чипсетов и процессоров NVIDIA:

    08:50

    Неофициальные драйверы для адаптеров Broadcom (BCM-43XX):

    08:25

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 27 мая):

    08:00

    Дар убеждения: ASUS и MSI пересмотрели выбор платформы для планшетов: Крупные производители отдают предпочтение платформе Wintel, а не ARM

    08:00

    Планшет MSI появится в продаже в третьем квартале:

    07:44

    Специалисты Sony разработали очень гибкий органический дисплей:

    07:00

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