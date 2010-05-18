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    18 мая 2010

    1Password 3.1.3 для Mac — менеджер паролей:

    22:31

    OnyX 2.1.5b2 — новая версия системного оптимизатора для Mac OS X Snow Leopard:

    21:29

    RIM обновила BlackBerry Desktop Manager for Mac:

    21:00

    Рынку твердотельных накопителей прогнозируют уверенный рост: 90 процентов роста за год?

    20:28

    В новом iPhone может быть использован FFS-дисплей:

    19:22

    В этом году Seagate обещает выпустить жесткий диск объемом 3 ТБ:

    18:05

    CD/DVD: IsoBuster Pro v.2.8:

    15:05

    Новый MacBook может работать без подзарядки 10 часов:

    14:50

    Диспетчеры закачек: save2pc v.4.05:

    14:40

    OCZ называет блок питания мощностью 750 Вт именем Fatal1ty:

    14:32

    Резервное копирование: GRBackPro v.7.0.24:

    14:15

    Мультимедиа: Aurora Media Workshop v.3.4.44:

    13:50

    Антивирусы: Norman Malware Cleaner v.2010.05.17:

    13:25

    Lian Li украшает корпус для игрового ПК PC-8FI окном, стилизованным под силуэт паука:

    13:06

    Мультимедиа: Avidemux v.2.5.3:

    13:00

    Сможет ли Samsung перегнать Intel?: Samsung инвестирует в производство чипов

    12:41

    Медиаплееры: OrangeCD Player v.6.4.2:

    12:35

    Развлекательные ноутбуки серии Lenovo IdeaPad Z «сменили одежку»:

    12:14

    Почтовые клиенты и фильтры: IncrediMail v.6.08 Build 4595:

    12:10

    Утилиты: Talisman Desktop v.3.2 Build 3200:

    11:45

    MSI CX623 — классический ноутбук с дискретной графикой и процессором Core i3:

    11:30

    Acer развеивает слухи о выходе устройств с Chrome OS: В ближайшем будущем Acer не планирует выпускать устройства под управлением Chrome OS

    11:25

    Графика: FastPictureViewer v.1.2 Build 147:

    11:20

    Через четыре года количество пользователей сетей четвертого поколения вырастет до 150 млн человек:

    11:05

    Утилиты: GoodSync v.8.2.5.8:

    10:55

    ECS представит на Computex 2010 четыре нетбука и пять ноутбуков:

    10:35

    Кодеки: VistaCodecs и Win7codecs:

    10:30

    Антивирусы: RemoveIT Pro v4 SE (2010.05.17):

    10:05

    Аналитики оценили объем поставок нетбуков в текущем году в 58 миллионов штук:

    10:00

    Интернет и сети: NetInfo v.7.1 Build 516:

    09:40

    Общение в сети: Miranda IM v.0.8.23:

    09:15

    MSI готовит к выпуску свой самый производительный игровой ноутбук всех времён:

    09:00

    Новые прошивки для сетевых хранилищ D-Link:

    08:50

    WD переводит линейку винчестеров Caviar Blue на интерфейс SATA 6 Гбит/с:

    08:30

    Официальные драйверы Management Engine Interface (HECI) от Intel:

    08:25

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 18 мая):

    08:00

    HIS готовит бесшумную низкопрофильную версию 3D-карты Radeon HD 5570:

    08:00

    InfoWatch выпускает Traffic Monitor Enterprise 3.3:

    02:01

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