  • Конференция
  • Поиск
    Все обзоры
    Все обзоры
    Статьи Новости
    В виде ленты

    20 мая 2010

    Paragon Software выпускает бесплатное ПО для перехода на Windows 7:

    23:55

    AMD существенно увеличит число потоковых процессоров ATI Radeon HD 5670?:

    16:45

    Твердотельные накопители Mach Xtreme Technology MX-NANO предназначены для мобильных ПК:

    16:04

    Прототип iPod touch оснащен камерой:

    15:49

    Intel начинает поставки 25-нанометровой флэш-памяти:

    15:27

    В App Store доступен Twitter для iPhone:

    14:42

    Мультимедиа: KoolMoves v.7.4.4:

    14:40

    ViewSonic начинает продажи мини-ПК VOT125 на платформе CULV:

    14:31

    Мультимедиа: Reaper v.3.52:

    14:15

    Новый iPhone может иметь белую переднюю панель:

    13:58

    Интернет и сети: NEWT Professional v.2.5 Build 155:

    13:50

    Кодеки: x264 Video Codec r1592:

    13:25

    Intel ослабит ограничения платформы Atom?:

    13:17

    HP собирается использовать операционную систему webOS в принтерах:

    13:16

    Графика: SView5 v.2.98:

    13:00

    Интернет и сети: Hyena v.8.0e:

    12:35

    BFG отказывается от выпуска 3D-карт и сосредоточится на БП и компьютерах:

    12:15

    В iPhone OS 4 появится настраиваемый словарь ввода текста:

    12:11

    Редакторы: RJ TextEd v.6.40:

    12:10

    Безопасность: ZoneAlarm Free v.9.2.039.000:

    11:45

    Apple заверяет: Final Cut Studio останется профессиональным продуктом:

    11:25

    Монитор AOC e2239Fwt с поддержкой «мультитач» спроектирован специально для ноутбуков:

    11:20

    Резервное копирование: FBackup v.4.4.207:

    11:20

    Мультимедиа: J. River Media Center v.15.0.35:

    10:55

    Запись: FinalBurner Free v.2.21.0.227:

    10:30

    Дефрагментаторы: Defraggler v.1.19.192:

    10:05

    Виртуальные машины: VirtualBox v.3.2:

    09:40

    Утилиты: Process Monitor v.2.91:

    09:15

    Диагностика: EVEREST Ultimate Edition v.5.50.2143 Beta:

    08:50

    Спецификации ONFI 3.0 позволят реализовать скоростной потенциал USB 3.0:

    08:30

    Мониторинг серверов: NetGong v.7.1 Build 516:

    08:25

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 20 мая):

    08:00

    Aerocool представила на европейском рынке корпус QS 200 для материнских плат Micro-ATX:

    08:00

    Cypress выпустила первые в мире микросхемы быстрой асинхронной памяти SRAM плотностью 32 и 64 Мбит:

    07:00

    Transcend снабжает защищенный внешний накопитель интерфейсом USB 3.0:

    06:00

    Раньше Позже

    iXBT TV

    • Где искать Fake News, транспорт будущего, китайкая катастрофа

    • Обзор напольного пылесоса Polaris PVC 2004Ri с циклонной системой фильтрации

    • Умная пивоварня, шлем из будущего, лучший смартфон для фото

    • Обзор IP-камеры наблюдения Gmini MagicEye HDS9000G

    • Обзор объектива Sony E 35mm F1.8 OSS для камер с сенсорами APS-C

    • Щупаем Sony Xperia XZ2 и XZ2 Compact

    • Обзор мощного моноблока Apple iMac Pro с очень высокой ценой

    • ИИ в опасности, 10 000-летние часы, Apple представляет "будущее сегодня"

    • Обзор сетевого накопителя Synology DS918+ на 4 винчестера

    • Обзор экшн-камеры Gmini MagicEye HDS8000 с ненастоящим 4K-видео

    • Обзор многофункционального сетевого CD-ресивера Pioneer NC-50DAB

    • Обзор блока питания Thermaltake Toughpower iRGB Plus 1250W Titanium с программно-аппаратным комплексом мониторинга

    Теги

    Календарь

    май
    Пн
    Вт
    Ср
    Чт
    Пт
    Сб
    Вс
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

    Подпишитесь на нас:

    Подписка на новости и конкурсы:

    Все подписки

    Copyright © 1997—2018.

    О сайте
    Наши проекты
    Полезные ссылки
    Связь с администрацией

    Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Shift+Enter.

    Copyright © 1997-2018