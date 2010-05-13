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    13 мая 2010

    Еще немного подробностей о новом iPhone:

    23:58

    Вышла альфа-версия Opera Mobile 10 для Maemo:

    23:38

    Изменения в структуре компании Nokia:

    22:59

    Подведение итогов конкурса статей о Maemo:

    22:57

    Ricoh показала потенциал фотокамеры GXR с помощью макетов:

    20:45

    В игровом ПК Digital Storm Black | OPS Assassin используется «вертикальное охлаждение» :

    19:53

    Толщина неттопа Lenovo IdeaCentre Q150 не превышает 2 см: Мини-ПК на процессоре Atom D510 обеспечивает просмотр видео высокой четкости в формате 1080p

    19:15

    AccentSoft предлагает скоростное восстановление паролей WinZip:

    17:43

    Новый iPhone оснащен процессором Apple A4, 256 МБ ОЗУ и дисплеем с увеличенным разрешением:

    17:13

    Резервное копирование: Image for Windows v.2.56:

    16:45

    Скорость USB-накопителя Transcend JetFlash 530 сильно зависит от объема:

    16:43

    Foxconn: корпус для любителей игр TP-G007:

    16:27

    Утилиты: DOSBox v.0.74:

    16:20

    Утилиты: AnyReader v.3.2:

    15:55

    NVIDIA GF104 станет основой нескольких 3D-карт, дебютирующих этим летом:

    15:53

    Безопасность: Prevx CSI - FREE Malware Scanner v.3.0.5.143:

    15:30

    Антивирусы: Dr.WEB CureIt! 13/05/2010:

    15:05

    Антивирусы: Kaspersky AVP Tool v.9.0.0.722 13\05\2010:

    14:40

    Sharp первой выпускает модуль для мобильных устройств, способный снимать 3D-видео высокой четкости:

    14:30

    Антивирусы: Norman Malware Cleaner v.2010.05.11:

    14:15

    Samsung потратит на перспективные направления бизнеса 21 млрд долларов:

    14:06

    Настройщики: Ashampoo WinOptimizer Platinum Suite 7 v.7.01:

    13:50

    Системная плата Gigabyte GA-X58A-UD9 получила 24-фазную подсистему питания и семь слотов PCI Express x16:

    13:25

    Резервное копирование: HDClone Free Edition v.3.9.1:

    13:25

    Настройщики: TuneUp Utilities 2010 v.9.0.4200.54:

    13:00

    Чистильщики: Revo Uninstaller v.1.88:

    12:35

    В серию портативных винчестеров MXI Security Stealth HD вошли модели с биометрическими датчиками :

    12:32

    Новые методы помогут многократно увеличить плотность магнитной записи:

    12:16

    Настройщики: TweakVI 'Basic' Edition v.1.0 Build 1126:

    12:10

    Сервис Steam для Mac начал работу с более чем 60 играми в каталоге:

    11:53

    Настройщики: Reg Organizer v.5.10 Beta 2:

    11:45

    USB 3.0 быстрее проникает в настольные ПК, чем в ноутбуки:

    11:30

    Microsoft: средство удаления вредоносных программ из Microsoft Windows v.3.7:

    11:20

    Аналитики: ноутбук Lenovo с 3D-экраном появится в третьем квартале:

    11:15

    Утилиты: PicPick v.2.2.9:

    10:55

    Android-смартфоны в США продаются лучше, чем iPhone:

    10:55

    Общение в сети: Xfire v.1.125:

    10:30

    Диагностика: Thaiphoon Burner v.6.8.0.0 Build 0510:

    10:051

    Неофициальные драйверы для адаптеров Broadcom (BCM-43XX):

    09:40

    Утилиты: ASUS Express Gate Installer v.1.51.7.11:

    09:15

    Lenovo выбирает для моноблочных ПК IdeaCentre A700 и B305 платформы Intel и AMD:

    09:00

    Неофициальные драйверы для встроенного звука (HD Audio Codec) чипсетов VIA:

    08:50

    В корпусе IKONIK RA 2000 категории full tower продумано всё до мелочей:

    08:30

    Новые драйверы для сетевых контроллеров Atheros:

    08:25

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 13 мая):

    08:00

    Контроллер системы охлаждения Scythe Kaze Master Pro 5.25 справляется с шестью вентиляторами:

    08:00

    Игровая мышь Razer Abyssus теперь доступна и в глянцевом исполнении:

    07:35

    Еще один прототип нового iPhone «засветился» в Сети :

    02:09

    LEICA SUMMARIT-S 35mm f/2.5 ASPH. — первый широкоугольный объектив для камер S-System:

    00:21

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