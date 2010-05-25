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    25 мая 2010

    Семидюймовая цветная электронная книга Pandigital Novel стоит $200:

    23:15

    Hewlett-Packard расширяет программу замены потенциально опасных батарей:

    21:20

    GIGABYTE оснащает плату типоразмера Mini-ITX интерфейсом USB 3.0:

    20:41

    ZOTAC оснащает 3D-карты GeForce GTX 470 и GTX 480 кулерами Zalman VF3000:

    20:05

    Аналитики Gartner подсчитали количество ноутбуков во всем мире : Рынок ноутбуков показал лучший показатель роста за восемь лет — 43%

    19:36

    GeForce GTX 480M: первый мобильный GPU NVIDIA с поддержкой DirectX 11:

    19:30

    Sony VAIO W Billabong Edition — нетбук с яркой внешностью:

    18:10

    Главным по продажам в AMD стал бывший топ-менеджер ECS:

    16:58

    Cray открывает новое поколение суперкомпьютеров моделью XE6 :

    15:10

    EVGA вот-вот выпустит системную плату X58 FTW3:

    13:40

    Samsung демонстрирует 19-дюймовый прозрачный дисплей AMOLED:

    13:27

    Безопасность: ZoneAlarm Free v.9.2.042.000:

    12:35

    Утилиты: Asterisk Key v.10.0:

    12:10

    Fresco Logic представила новый вариант хост-контроллера USB 3.0:

    12:01

    Интернет и сети: NetSetMan v.3.0.3:

    11:45

    Нехватка флэш-памяти типа NOR может усугубиться:

    11:30

    Кодеки: x264 Video Codec r1602:

    11:20

    Антивирусы: Norman Malware Cleaner v.2010.05.24:

    10:55

    Медиаплееры: Miro v.3.0.2:

    10:30

    Антивирусы: ClamWin v.0.96.1:

    10:05

    AMD наращивает долю на рынке графических ускорителей:

    09:48

    Настройщики: Tweak-7 v.1.0 Build 1041:

    09:40

    Объем SSD Vertex 2 и Agility 2 увеличен до 480 ГБ ценой снижения скорости:

    09:30

    Диагностика: EVEREST Ultimate Edition v.5.50.2149 Beta:

    09:15

    32-нм процессоры Intel станут основой ультратонких ноутбуков следующего поколения:

    09:00

    Диагностика: Hard Drive Inspector v.3.80:

    08:50

    Onkyo представила компьютер класса «все в одном» со встроенной док-станцией для iPod:

    08:37

    Обновление драйверов для сетевых карт Intel:

    08:25

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 25 мая):

    08:00

    RaidSonic ориентирует новые корпуса для внешних HDD на пользователей Mac:

    08:00

    Флагманский процессор Intel Core i5-580M появится осенью:

    07:31

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