  • Конференция
  • Поиск
    Все обзоры
    Все обзоры
    Статьи Новости
    В виде ленты

    6 мая 2010

    SSD с контроллерами SandForce стали рекордсменами производительности:

    23:40

    Корпус Lian Li PC-V352 подойдет для настольной системы или HTPC:

    22:35

    Редакторы: RJ TextEd v.6.31:

    18:00

    Безопасность: AVG Internet Security v.9.0.819a2842:

    17:35

    AMAX выпускает «сервер GPU» с 1920 ядрами CUDA :

    17:11

    Веб-браузеры: 32bit Web Browser v.10.05.01:

    17:10

    Диспетчеры закачек: HiDownload Pro v.7.82:

    16:45

    БП Antec TPQ-1200 точно сможет «накормить» три 3D-карты NVIDIA GeForce GTX480:

    16:43

    Антивирусы: RegRun Reanimator v.6.8.6.87:

    16:20

    Мониторинг серверов: Asset Tracker for Networks v.8.7.3:

    15:55

    Clamcase — футляр-клавиатура для iPad:

    15:38

    Безопасность: Prevx CSI - FREE Malware Scanner v.3.0.5.130:

    15:30

    Утилиты: doPDF v.7.1.334:

    15:05

    Графика: SView5 v.2.97:

    14:40

    CD/DVD: AnyDVD HD v.6.6.4.2 Final:

    14:15

    Apple выпустила iPhone OS 4 Beta 3 :

    14:05

    Настройщики: Process Lasso Lite v.3.84.2:

    13:50

    Интернет и сети: VisualRoute v.14.0c:

    13:25

    Веб-браузеры: Google Chrome v.5.0.375.29 Beta:

    13:00

    Общение в сети: AIM v.7.3.4.4 Beta 2:

    12:35

    Почтовые клиенты и фильтры: SpamButcher v.2.1w:

    12:10

    Чистильщики: System Cleaner v.5.88:

    11:45

    Резервное копирование: Backup4all v.4.4 Build 205:

    11:20

    Диспетчеры закачек: DownloadStudio v.6.0.3.0:

    10:55

    Официально названа дата премьеры новых мобильных платформ AMD:

    10:40

    Утилиты: Foxit Reader v.3.3.3:

    10:30

    Samsung начинает поставки 30-нанометровых чипов памяти OneNAND плотностью 8 Гбит:

    10:05

    Диагностика: Real Temp v.3.58.4 Beta:

    10:05

    Тестовые приложения: MemTest86+ v.4.10:

    09:40

    Новые драйверы для SATA AHCI-контроллеров Marvell MV91xx:

    09:15

    Твердотельные накопители OCZ Technology Enyo оснащены интерфейсом USB 3.0:

    09:00

    Новая бета-версия Intel Chipset Software Installation Utility:

    08:50

    Новые прошивки для сетевых хранилищ D-Link:

    08:25

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 6 мая):

    08:00

    Раньше Позже

    iXBT TV

    • Где искать Fake News, транспорт будущего, китайкая катастрофа

    • Обзор напольного пылесоса Polaris PVC 2004Ri с циклонной системой фильтрации

    • Умная пивоварня, шлем из будущего, лучший смартфон для фото

    • Обзор IP-камеры наблюдения Gmini MagicEye HDS9000G

    • Обзор объектива Sony E 35mm F1.8 OSS для камер с сенсорами APS-C

    • Щупаем Sony Xperia XZ2 и XZ2 Compact

    • Обзор мощного моноблока Apple iMac Pro с очень высокой ценой

    • ИИ в опасности, 10 000-летние часы, Apple представляет "будущее сегодня"

    • Обзор сетевого накопителя Synology DS918+ на 4 винчестера

    • Обзор экшн-камеры Gmini MagicEye HDS8000 с ненастоящим 4K-видео

    • Обзор многофункционального сетевого CD-ресивера Pioneer NC-50DAB

    • Обзор блока питания Thermaltake Toughpower iRGB Plus 1250W Titanium с программно-аппаратным комплексом мониторинга

    Теги

    Календарь

    май
    Пн
    Вт
    Ср
    Чт
    Пт
    Сб
    Вс
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

    Подпишитесь на нас:

    Подписка на новости и конкурсы:

    Все подписки

    Copyright © 1997—2018.

    О сайте
    Наши проекты
    Полезные ссылки
    Связь с администрацией

    Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Shift+Enter.

    Copyright © 1997-2018