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    7 мая 2010

    Вместительный корпус Lian Li PC-X900 красного цвета обойдется покупателю почти в $500:

    20:05

    Предварительные сведения о 3D-карте GeForce GTX 465:

    19:33

    Zotac готовит к выпуску 3D-карту GeForce GTX 480 Amp! Edition с кулером Zalman VF3000:

    18:57

    VIA EPIA-M830 — первая системная плата типоразмера Mini-ITX с процессором VIA Nano E:

    18:15

    Карты памяти Silicon Power объемом до 32 ГБ предназначены для записи HD-видео:

    17:21

    Для быстрых SSD MX JET конструкторы Mach Xtreme Technology выбрали типоразмер 2,5 дюйма:

    14:18

    Графика: WildBit Viewer v.5.7:

    14:15

    Интернет и сети: IDEAL Administration v.10.5:

    13:50

    Интернет и сети: VideoCacheView v.1.61:

    13:25

    Запись: BurnAware v.2.4.6:

    13:00

    Графика: Picasa v.3.6 Build 105.65:

    12:35

    Кодеки: x264 Video Codec r1583:

    12:10

    Наборы модулей памяти Transcend aXeRam DDR3-2000 МГц имеют объем 6 ГБ:

    12:04

    Утилиты: WinSnap v.3.5.1:

    11:45

    Новые накопители Imation надежно защищают информацию:

    11:42

    Утилиты: GoodSync v.8.2.5.6:

    11:20

    Файловые обменники: Vuze v.4.4.0.2:

    10:55

    Мультимедиа: ChrisTV Online! v.4.60:

    10:30

    Кодеки: VistaCodecs и Win7codecs:

    10:05

    Диагностика: DVDInfoPro v.6.501:

    09:40

    Самодельный мини-ПК в деревянном корпусе Wooden Level Eleven:

    09:30

    Диагностика: Belarc Advisor v.8.1.13.0:

    09:15

    Семидюймовый планшет Aigo N700 на базе Tegra 2 работает под управлением ОС Android 2.1:

    09:00

    Обновление драйверов для High Definition Audio от RealTek (Azalia):

    08:50

    Графические процессоры AMD прописались в ноутбуках Dell Inspiron 13R, 14R, 15R, 17R и M501R:

    08:30

    Неофициальные драйверы HD Graphics для встроенного видео Intel:

    08:25

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 7 мая):

    08:00

    Foremay оснащает твердотельные накопители объемом до 400 ГБ интерфейсом SAS 6 Гбит/с:

    08:00

    На выставке Computex будет показан первый мобильный GPU с архитектурой Fermi?:

    07:30

    Ноутбуки Acer Aspire TimelineX появляются на европейском рынке:

    00:16

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