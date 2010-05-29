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    29 мая 2010

    Мониторинг серверов: DEKSI Network Monitor v.8.6:

    17:10

    Безопасность: WinPatrol v.18.1.2010.0:

    16:45

    Кодеки: K-Lite Codec Pack v.6.0.0:

    16:20

    Утилиты: GoodSync v.8.2.7.7:

    15:55

    Почтовые клиенты и фильтры: OutlookAttachView v.1.13:

    15:30

    Запись: Ashampoo Burning Studio v.10.0.1:

    15:05

    Мультимедиа: Konvertor v.4.02 Build 2:

    14:40

    Утилиты: Glary Utilities v.2.23.0.923:

    14:15

    NEC выпустит моноблочный компьютер с 3D-экраном в июне:

    14:00

    Выпущен OpenOffice.org v.3.2.1 RC2:

    13:50

    Чистильщики: COMODO System Cleaner v.2.2.335611.5:

    13:25

    Медиаплееры: WinAmp v.5.572 Build 2943:

    13:00

    Acer Aspire One 533 — нетбук на платформе Intel Atom с поддержкой памяти DDR3:

    13:00

    Безопасность: Privatefirewall v.7.0.20.43:

    12:35

    Чем порадует AFOX на выставке Computex 2010?:

    12:25

    Мультимедиа: Fresh View v.7.96:

    12:10

    Acer представила электронную книгу LumiRead:

    12:00

    Настройщики: TweakNow PowerPack 2010 v.2.1.2:

    11:45

    SPARKLE выпускает видеокарту GeForce GT 220 с пассивным охлаждением:

    11:45

    FTP-клиенты: Core FTP v.2.1.1649:

    11:20

    Утилиты: StatWin v.8.1.7:

    10:55

    Тестовые приложения: PassMark PerformanceTest v.7.0 Build 1014:

    10:30

    Диагностика: EVEREST Ultimate Edition v.5.50.2154 Beta:

    10:05

    Обновление драйверов для USB3-контроллеров Nec:

    09:40

    Acer анонсировала ноутбук и моноблочный ПК с сенсорными экранами:

    09:40

    Официальные драйверы AMD Catalyst v.10.5:

    09:15

    Gainward разгоняет 3D-карту GeForce GTX 470 собственной разработки:

    09:00

    Обновление ПО для сетевых накопителей Synology:

    08:50

    Barebone-система Shuttle SX58J3 рассчитана на процессоры Intel Core i7:

    08:30

    Неофициальные драйверы для адаптеров Broadcom (BCM-43XX):

    08:25

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 29 мая):

    08:00

    Игровая мышь Mionix Naos 3200 унаследовала эргономическую форму старшей модели:

    08:00

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