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    14 мая 2010

    Ноутбуки серии Lenovo IdeaPad U получили ULV-процессоры Core i3, i5, i7:

    23:01

    GlobalFoundries планирует дальнейшее расширение производства:

    22:04

    µTorrent для Mac OS X 0.9.3.10 — первая бета-версия клиента:

    20:09

    Доля AMD на рынке ноутбуков к концу года может составить 13%:

    20:00

    Acer представила три нетбука на платформе AMD:

    19:00

    iWork для iPad получил поддержку русского языка:

    18:57

    Мониторы Samsung SyncMaster MD с поддержкой технологии AMD Eyefinity появятся в июне:

    18:51

    Apple работает над интеграцией iPhone OS с Facebook:

    18:35

    Corsair устанавливает мировой рекорд быстродействия двухканальной памяти: Память Dominator GTX4 и процессор Phenom II X6 1090T Black Edition — ключевые компоненты рекордной системы

    18:14

    Apple начала бета-тестирование MobileMe Mail :

    16:41

    Графика: FastPictureViewer v.1.2 Build 145:

    15:55

    Настройщики: Windows 7 Manager v.1.2.3:

    15:30

    Софт для сотовых: MyPhoneExplorer v.1.7.6:

    15:05

    Файловые обменники: BitComet 2010-05-13:

    14:40

    Интернет и сети: SoftPerfect Network Scanner v.4.4.7:

    14:15

    Утилиты: Vista Start Menu v.3.6.5:

    13:50

    Почтовые клиенты и фильтры: Becky! Internet Mail v.2.55.00:

    13:25

    Диагностика: System Information for Windows (SIW) 2010-05-12:

    13:00

    Утилиты: Capture .NET v.10.7.3785:

    12:35

    Мультимедиа: n-Track Studio v.6.0.9 Build 2574:

    12:10

    Графика: StudioLine Photo Basic v.3.70.4.0:

    11:45

    Интернет и сети: AM-DeadLink v.4.1:

    11:20

    Почему Intel не боится ARM?:

    11:08

    Общение в сети: Pidgin v.2.7:

    10:55

    AMD может заказать выпуск 40-нанометровых APU у TSMC:

    10:41

    Диагностика: Belarc Advisor v.8.1.13.2:

    10:30

    Обновление прошивок для сетевых накопителей LG:

    10:05

    По мнению аналитиков iSuppli, этот год может стать рекордным для рынка памяти типа DRAM: Аналитики подсчитали: в первом квартале продано больше памяти DRAM, чем за все первое полугодие 2009 года

    10:00

    Неофициальные драйверы для сетевых контроллеров RealTek (RTL8191SE/RTL8192SE 802.11n):

    09:40

    Новая версия драйверов для Flash Media-контроллеров JMicro модели JMB38X:

    09:15

    Разноцветные USB-накопители PQI Traveling Disk U266 не имеют колпачков:

    09:00

    Официальные драйверы Graphics Media Accelerator для встроенного видео Intel:

    08:50

    Официальные драйверы и ПО для сетевых карт и контроллеров Intel:

    08:25

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 14 мая):

    08:00

    OWC выпускает SSD типоразмера 2,5 дюйма Mercury Extreme Pro объемом 480 ГБ:

    08:00

    VISION Technology и настольная платформа AMD образца 2010 года :

    00:37

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