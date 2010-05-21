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    21 мая 2010

    Полуторакратный рост времени автономной работы нового MacBook обеспечен шестипроцентным увеличением емкости батареи:

    18:51

    «Переходник» ASUS ROG Xpander дает плате Rampage III Extreme поддержку 4-way SLI:

    17:16

    ESET переезжает в новый офис:

    17:11

    Toshiba догоняет Samsung на рынке флэш-памяти типа NAND:

    16:16

    Heaventools Software открывает русскую версию сайта:

    16:02

    Утилиты: Foxit Reader v.3.3.1:

    14:15

    Shuttle выпускает XPC Barebone SG41J1 Plus с поддержкой DDR3:

    14:00

    Резервное копирование: JaBack v.9.01:

    13:50

    Веб-браузеры: Google Chrome v.6.0.408.1 Beta:

    13:25

    Резервное копирование: HDClone Free Edition v.3.9.2:

    13:00

    MSI представила три ноутбука серии Classic:

    12:35

    Общение в сети: Skype v.4.2.0.169:

    12:35

    Eee PC 1215N — флагманский 12-дюймовый нетбук ASUS на базе NVIDIA Ion 2:

    12:11

    Настройщики: Vista Smoker Pro v.2.3:

    12:10

    Ноутбук HP G42t получил светодиодную подсветку 14-дюймового экрана:

    11:55

    Диспетчеры закачек: HiDownload Pro v.7.83:

    11:45

    Утилиты: Sumatra PDF v.1.1:

    11:20

    Дуэт игровых мониторов ASUS с поддержкой NVIDIA 3D Vision дебютирует на Computex:

    11:10

    Веб-браузеры: Maxthon v.2.5.13 Build 166:

    10:55

    Графика: VSO Image Resizer v.3.0.1.82:

    10:30

    Общение в сети: Miranda IM v.0.8.24:

    10:05

    Дефрагментаторы: MyDefrag v.4.3.0:

    09:40

    Диагностика: Real Temp v.3.59 Beta:

    09:15

    Обновление драйверов для High Definition Audio от RealTek (Azalia):

    08:50

    Inno3D удалось существенно снизить температуру видеокарты i-ChiLL Black Series GTX 470:

    08:30

    Обновление прошивки для USB3-контроллеров Nec:

    08:25

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 21 мая):

    08:00

    SSD Corsair Force в режиме записи развивают скорость до 275 МБ/с:

    08:00

    Adobe добавляет поддержку HTML5 в Dreamweaver CS5:

    00:42

    Награждение победителя конкурса статей о Maemo:

    00:15

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