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    19 мая 2010

    Google представляет новый медиапроект:

    23:50

    IBM использует в серверах iDataPlex графические процессоры NVIDIA Tesla:

    17:35

    Евросоюз оштрафовал Samsung и других участников сговора на 331 миллион евро:

    17:10

    Griffin выпустила три автомобильные зарядки для iPad:

    16:54

    Synology представила однодисковый и двухдисковый NAS-серверы DiskStation DS110+ и DS210+ :

    16:30

    Модуль Albatron EM215 позволяет превратить обычный монитор в сенсорный :

    16:01

    Microsoft исправит взаимодействие Hotmail с iPad:

    15:36

    Технология ASRock App Charger ускоряет зарядку батарей мобильных устройств от порта USB:

    15:27

    Фото дня: 3D-карта PowerColor Radeon HD 5970 с 12 выходами mDP:

    14:55

    Участившийся выпуск тестовых сборок Mac OS X 10.6.4 может говорить о скором релизе:

    14:42

    Портативный оптический привод Buffalo способен записывать DVD-диски со скоростью до 8х:

    14:20

    Графика: HyperSnap-DX v.6.81.03:

    14:15

    Нетбуки ASUS EeePC 1015P и 1015PE работают на одной зарядке больше 13 часов:

    14:05

    Файловые обменники: BitSpirit v.3.6.0.403:

    13:50

    CD/DVD: DVDFab HD Decrypter v.7.0.6.0:

    13:25

    BFB 3000 Panther — цветной 3D-принтер дешевле $4000:

    13:15

    Final Cut ждут большие перемены:

    13:08

    Файловые обменники: BitComet 2010-05-18:

    13:00

    Восстановление данных: R-Studio v.5.2 Build 130709:

    12:35

    Офисное ПО: EssentialPIM v.3.53:

    12:10

    Nike выпустит кардиомонитор, совместимый с Nike+iPod:

    12:07

    Casio EXILIM Zoom EX-Z350 — простая и недорогая фотокамера к летнему сезону:

    12:04

    Мультимедиа: BB FlashBack v.2.7.3.1528:

    11:45

    PMC-Sierra представила первую в отрасли многоядерную платформу RAID для x86-совместимых серверов:

    11:30

    Apple выпустила iPhone OS 4 Beta 4 :

    11:21

    Почтовые клиенты и фильтры: SynchPst for Outlook v.4.1.3:

    11:20

    Мультимедиа: Zortam Mp3 Media Studio v.10.65:

    10:55

    Чистильщики: Final Uninstaller v.2.6.3:

    10:30

    Утилиты: True Launch Bar v.4.49.1 RC1:

    10:05

    Apple выпустила обновления Java для Leopard и Snow Leopard:

    10:01

    Резервное копирование: Backup4all v.4.4 Build 207:

    09:40

    Высокий спрос на видеокарты ATI вызвал нехватку чипсетов AMD:

    09:25

    Новые драйверы Rapid Storage Technology для контроллеров Intel:

    09:15

    Обновление прошивок для CD/DVD-приводов Samsung:

    08:50

    Новые драйверы для сетевых адаптеров Yukon Gigabit:

    08:25

    OmniVision представила самый маленький в мире датчик, способный записывать видео высокой четкости:

    08:01

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 19 мая):

    08:00

    Современные web-технологии и мобильная платформа — ключевые темы конференции Microsoft ReMIX10:

    01:45

    Solarflare совершенствует элементную базе 10 Gigabit Ethernet : Представлены первые в отрасли четырехпортовые микросхемы 10GBASE-T PHY, изготовленные по нормам 40 нм

    01:35

    В новом MacBook через Mini DisplayPort передается аудио и видео :

    01:33

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