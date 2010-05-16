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    16 мая 2010

    NVIDIA отчиталась о результатах очередного квартала:

    15:28

    iPad Charge Monitor — аппаратный индикатор зарядки iPad:

    15:17

    Специалисты Elpida создали самые миниатюрные чипы памяти DDR Mobile RAM плотностью 2 Гбит:

    14:49

    Контроллеры SandForce SF-1222 обеспечивают SSD Patriot Inferno высокое быстродействие:

    14:04

    Plastic Logic рассчитывает освоить выпуск цветной «электронной бумаги» в будущем году:

    12:05

    Aquamacs 2.0 — новая версия текстового редактора для Mac:

    11:57

    MusicLites — громкоговоритель, беспроводной приемник и светодиодная лампочка в одном лице:

    11:35

    Каждый порт 13-портового концентратора USB iMONO можно отключить независимо от других:

    10:25

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