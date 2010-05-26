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    26 мая 2010

    Тестирование Mac OS X 10.6.4 продолжается :

    22:12

    Разработка Universal Display сделает дисплеи AMOLED экономичнее и долговечнее:

    18:39

    В Office 2011 для Mac появятся новые иконки:

    17:55

    Производители кремниевых пластин провоцируют рост цен:

    17:40

    Обновление Boot Camp исправляет работу аудиовыхода MacBook Pro:

    17:15

    ESET приобретает европейского антиспам-разработчика:

    16:57

    Paragon Total Defrag 2010 c технологией низкоуровневой дефрагментации: уже в продаже:

    16:41

    VMware выпустила Fusion 3.1:

    16:09

    Восстановление данных: Recover My Files v.4.6.0.786:

    15:05

    Общение в сети: AIM v.7.3.6.4:

    14:40

    Диагностика: HWiNFO32 v.3.51:

    14:15

    Антивирусы: SUPERAntiSpyware v.4.38.1004:

    13:50

    Утилиты: Advanced SystemCare 3 v.3.6.0.0:

    13:25

    Чистильщики: Eusing Free Registry Cleaner v.2.6.3:

    13:00

    Мультимедиа: Konvertor v.4.02:

    12:35

    Мультимедиа: Drm-Removal v.4.0.2:

    12:10

    Настройщики: Reg Organizer v.5.10 Beta 3:

    11:45

    Резервное копирование: Driver Magician v.3.5:

    11:20

    Kingston Technology расширяет семейство модулей памяти HyperX моделями начального уровня:

    10:56

    Запись: BurnAware v.2.4.7:

    10:55

    Защищенный «трансформер» Panasonic Toughbook 19 обзавелся процессором Intel Core i5-540UM:

    10:35

    Мультимедиа: J. River Media Center v.15.0.48:

    10:30

    Настройщики: Super Utilities v.9.9.6:

    10:05

    iNPUTEC представит мышь с синим лазером на выставке Computex 2010:

    09:56

    Настройщики: DSL Speed v.6.3:

    09:40

    USB-накопитель Kanguru Defender V2 аппаратно шифрует данные:

    09:30

    Официальные бета-драйверы ForceWare v.257.15 для видеокарт NVIDIA:

    09:15

    Концептуальная акустика flOw ловит каждое движение слушателя:

    09:00

    Обновление прошивок для медиа-серверов Thecus:

    08:50

    Новые драйверы для контроллеров Ralink:

    08:25

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 26 мая):

    08:00

    Карты памяти Lexar Professional 133x SDHC развивают скорость записи 20 МБ/с:

    08:00

    Nokia N900 официально не будет поддерживать MeeGo:

    03:38

    Релиз прошивки PR 1.2 для Nokia N900:

    03:04

    Agnitum выпускает Outpost 7:

    00:51

    Aladdin проводит акцию для разработчиков программ на базе «1С:Предприятие 8»:

    00:03

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