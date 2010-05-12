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    12 мая 2010

    Nokia обвиняет Apple в нарушении пяти патентов:

    22:45

    Samsung анонсировала ноутбуки Q330, Q430 и Q530:

    21:12

    Samsung представила 15-дюймовый бизнес-ноутбук:

    20:02

    Графика: IrfanView v.4.27:

    17:35

    Резервное копирование: Network File Monitor Pro v.2.33.0.3:

    17:10

    Общение в сети: Skype v.4.2.0.166:

    16:45

    Работа адаптера Wi-Fi в iPad будет исправлена посредством апдейта ПО:

    16:37

    Интернет и сети: cFosSpeed v.5.11 Build 1647:

    16:20

    Интернет и сети: FlashGot v.1.2.1.22:

    15:55

    Мультимедиа: LameXP v.3.18 Build 88:

    15:30

    Преемник процессора Intel Nehalem-EX выйдет в 2011 году:

    15:23

    Утилиты: Send To Toys v.2.6:

    15:05

    Интернет и сети: CurrPorts v.1.81:

    14:40

    Panasonic обновила защищенный ноутбук ToughBook 31:

    14:35

    Редакторы: jedit v.4.3.2:

    14:15

    Утилиты: Ultimate Boot CD v.5.0.0:

    13:50

    Архиваторы: ExtractNow v.4.42:

    13:25

    Антивирусы: RemoveIT Pro v4 SE (2010.05.11):

    13:00

    Графика: Fotosizer v.1.28.0.486:

    12:35

    Мультимедиа: DVDStyler v.1.8.0.3:

    12:10

    Мультимедиа: Catalencoder v.1.4.2:

    11:45

    Файловые обменники: Vuze v.4.4.0.4:

    11:20

    Lexar Media предлагает модули памяти SODIMM Crucial DDR3-1333 МГц объемом 4 ГБ:

    11:19

    Архиваторы: ZipGenius v.6.3.1.2580:

    10:55

    Утилиты: HDD Observer v.3.9.2:

    10:30

    Настройщики: NiBiTor v.5.5:

    10:05

    Официальные драйверы ForceWare v.197.75 для видеокарт NVIDIA:

    09:40

    Утилиты: ASUS Express Gate HDD v.1.41.0.35:

    09:15

    Новая прошивка SATA AHCI-контроллеров Marvell MV91xx:

    08:50

    IXUS 300HS — первый премиум-компакт Canon с поддержкой технологии HS System:

    08:30

    Обновление драйверов для Bluetooth-адаптеров Broadcom/Widcomm:

    08:25

    MSI представит на Computex 2010 планшет Slatebook:

    08:10

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 12 мая):

    08:00

    Sony представила высокоскоростные карты памяти Memory Stick PRO-HG Duo HX:

    07:45

    AMD представила шесть новых процессоров семейства Athlon II:

    07:30

    Корпус Lian Li TYR PC-X2000F подойдет для HTPC и игровой системы:

    07:00

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