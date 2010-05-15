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    15 мая 2010

    Игровая стереогарнитура RAPTOR-GAMING H3 позволяет быстрее обнаруживать врага:

    20:25

    Новый белый MacBook оснащен процессором Core 2 Duo 2,4 ГГц и видео NVIDIA 320M:

    19:45

    Твердотельные накопители Mushkin Callisto характеризуются скоростью записи 275 МБ/с:

    19:40

    Sharkoon оснащает корпуса для накопителей QuickStore Portable интерфейсом USB 3.0:

    19:02

    HP пополнила линейку недорогих мониторов тремя новыми моделями:

    18:37

    Sony готовит к выпуску новую зеркальную фотокамеру Alpha A290:

    18:30

    Водоблок Danger Den для GeForce GTX 470 имеет медное основание и акриловый верх:

    18:25

    Apple не допустила Wi-Fi Sync в App Store:

    17:38

    Создатели корпуса для ПК Lian Li PC-B25S решили победить шум:

    12:00

    Thermaltake оснащает игровые клавиатуры вентиляторами:

    11:00

    ViewSonic начинает продажи 22-дюймового монитора VX2250wm-LED:

    10:00

    Transcend предлагает карту расширения с двумя портами USB 3.0 для шины PCI Express :

    09:00

    ESET встал на защиту пользователей Яндекс.Бара от вредоносного ПО :

    03:25

    Entensys выпускает бета-версию KinderGate Родительский Контроль:

    02:11

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