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    17 мая 2010

    Intel не спешит отказываться от GPU: Будущее Larrabee всё ещё под вопросом

    23:43

    Seagate выпустит гибридный накопитель: SSD + HDD = SSHD?

    23:19

    Acer представит линейку устройств на базе Chrome OS: Новая линейка устройств на базе Chrome OS будет представлена на Computex

    23:10

    Видеокарту Inno3D GeForce GTX 470 Hawk охлаждает кулер с тремя вентиляторами:

    23:00

    На смену HTC Tattoo пришёл новый Android-коммуникатор Wildfire:

    22:05

    Евросоюз оштрафует Samsung, Infineon, Hynix и еще семь производителей памяти за ценовой сговор:

    21:38

    Эмуляторы: MAME v.0.138:

    19:00

    BenQ Joybook R48 на базе процессора Core i3 – ноутбук для блоггеров, геймеров и любителей мультимедиа:

    18:40

    Резервное копирование: Cobian Backup v.10.0.3.762:

    18:35

    Dell использует панели типа IPS в мониторах UltraSharp U2211H и U2311H :

    18:30

    Диспетчеры закачек: Fresh Download v.8.50:

    18:10

    Утилиты: WinTricks v.6.0h:

    17:45

    Безопасность: Privatefirewall v.7.0.20.40:

    17:20

    Inspiron M301z – первый ноутбук Dell на платформе AMD Nile:

    17:17

    Fujitsu начинает продажи Tablet PC T730 на базе процессора Core i5:

    17:09

    Чистильщики: Wise Registry Cleaner v.5.32:

    16:55

    Интернет и сети: Simple Port Forwarding v.2.7.13:

    16:30

    Диагностика: EF Process Manager v.5.35:

    16:05

    Интернет и сети: cFosSpeed v.5.11 Build 1648:

    15:40

    Мультимедиа: MediaInfo v.0.7.33:

    15:15

    Антивирусы: Anti Trojan Elite v.4.9.8:

    14:50

    Антивирусы: McAfee AVERT Stinger v.10.1.0.868:

    14:25

    Пакет Vue 8.5 доступен в виде 64-битного Cocoa-приложения :

    14:19

    Nikon готовит три новинки в категории зеркальных камер?:

    14:15

    Утилиты: AceMoney v.4.01:

    14:00

    Утилиты: Aloaha PDF Suite v.3.9.245:

    13:35

    Антивирусы: Dr.WEB CureIt! 17/05/2010:

    13:10

    Intel может купить часть Infineon?:

    12:54

    Антивирусы: Kaspersky AVP Tool v.9.0.0.722 17\05\2010:

    12:45

    Утилиты: doPDF v.7.1.336:

    12:20

    Файловые обменники: µTorrent v.2.0.2:

    11:55

    Утилита Phone Home отслеживает утерянные компьютеры Mac:

    11:51

    Утилиты: Seagate SeaTools v.1.2.0.2:

    11:30

    Диагностика: DVDInfoPro v.6.506:

    11:05

    Диагностика: HWMonitor v.1.1.6:

    10:40

    Тестовые приложения: CrystalDiskMark v.3.0.0d:

    10:15

    Первые тесты производительности 3D-карты GeForce GTX465:

    09:55

    Диагностика: CrystalDiskInfo v.3.5.6b:

    09:50

    Диагностика: SIV 4.08:

    09:25

    В 23-дюймовом мониторе Mitsubishi Diamoncrysta WIDE RDT232WX используется панель типа IPS:

    09:15

    Обновление драйверов для сетевых адаптеров Intel:

    09:05

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 17 мая):

    08:45

    Все Firmware прошедшей недели (с 10 по 16 мая 2010 года):

    08:30

    Galaxy начинает поставки нереференсной DX11-карты GeForce GTX 470 GC:

    08:30

    Все драйверы прошедшей недели (с 10 по 16 мая 2010 года):

    08:15

    Все BIOS прошедшей недели (с 10 по 16 мая 2010 года):

    08:00

    Sapphire радует своих поклонников системной платой PURE CrossFireX 890GX:

    08:00

    Apple выпустила очередную бета-версию Mac OS X 10.6.4:

    06:33

    Подведены итоги конкурса Firefox Mobile Add-on Challenge:

    00:02

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