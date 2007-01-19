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    19 января 2007

    Goldtouch — необычная клавиатура для Mac:

    23:36

    iPhone работает под управлением Leopard?:

    23:04

    Chelsio S310e-BT и N310e-BT – еще два «первых» адаптера 10 Gigabit Ethernet:

    19:51

    Themis TPPC64 – одноплатный компьютер на базе PowerPC 970FX :

    19:21

    Светодиоды претендуют на роль лампочек, но сами могут уступить место... гибридам:

    18:53

    UMPC, как часть портативного анализатора радиочастотного спектра:

    18:20

    eVGA e-GeForce 8800 GTX BlackPearl - форсированный видеоадаптер с водяным охлаждением:

    18:18

    У Sun готовы процессоры Rock, официальное объявление о сроках их выхода на рынок:

    17:11

    SiSM671MX: новый мобильный чипсет для Vista:

    17:07

    DataMetrics: компактный защищённый компьютер Model 9100:

    17:04

    Антивирусы: AVG Plus Firewall Edition v.7.5.440 Build 914:

    16:55

    Безопасность: AVG Internet Security v.7.5.440a914:

    16:30

    Spansion представляет 65-нм MirrorBit ORNAND:

    16:15

    Интернет и сети: Google Toolbar v.4.0.1019:

    16:05

    Веб-браузеры: GreenBrowser v.3.8.0118:

    15:40

    Apple рассылает новую сборку Leopard:

    15:24

    Утилиты: PriorityControl_STATIC v.1.0.2.2:

    15:15

    Кодеки: Advanced Vista Codec Package v.4.2.3:

    14:50

    Новые KVM-переключатели ACME: в корпусе размером 1U — дисплей 17" и выдвижная клавиатура :

    14:29

    Утилиты: RegMon v.7.04:

    14:25

    Sun планирует улучшить производительность серверов с помощью Neptune:

    14:05

    Файловые обменники: BitTorrent v.5.0.5:

    14:00

    Tesco USA получит «самую большую в мире» солнечную батарею:

    13:59

    Стоимость ПО Airport Extreme 802.11n Enabler составит $1,99:

    13:47

    Inno3D "i-Chill" Series для игроков и оверклокеров:

    13:45

    Microsoft: Windows Media Player v.11.0.5721:

    13:35

    Мультимедиа: n-Track Studio v.5.0.3 Build 2202:

    13:10

    Запись: Nero v.7.7.5.1:

    12:45

    Чистильщики: Norton Removal Tool (SymNRT) 2007 v.2.00.11:

    12:20

    Intel продает очередную фабрику:

    12:10

    Безопасность: WinPatrol v.11.0.1 Beta:

    11:55

    Самые бюджетные камеры Canon PowerShot прибавляют мегапикселей:

    11:42

    Графика: FastStone Image Viewer v.2.9 Final:

    11:30

    Архиваторы: PowerArchiver 2007 v.10.0 Beta 6:

    11:05

    Palit анонсирует видеоадаптеры X1950Pro/GT Super 512MB, а также продукты серий 1550 и 1050:

    10:42

    Беспроводная электронная почта Nokia Intellisync теперь доступна на смартфонах Sony Ericsson M600 и P990:

    10:40

    Стоимость компонентов iPhone составляет $230?:

    10:18

    Softline локализовала AuditPro:

    10:15

    Тестовые приложения: HeavyLoad v.2.2:

    09:50

    Настройщики: nVidia nTune v.5.05.22.00:

    09:25

    Мониторинг: PassMark WirelessMon v.2.0 Build 1009:

    09:05

    Агрессивная ценовая политика Intel на Pentium D продолжится:

    08:47

    Мониторинг: PassMark DiskCheckup v.2.0 Build 1004:

    08:45

    Официальные драйверы для встроенного звука (HD Audio Codec ) чипсетов VIA:

    08:30

    Fujitsu говорит, что сможет записать триллион бит информации на квадратный дюйм носителя:

    08:27

    Новые драйверы для Ethernet-контроллеров RealTek:

    08:15

    Гражданская версия памяти OCZ FlexXLC: PC2-6400 2x1GB Kit:

    08:00

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 19 января):

    08:00

    Dell решает заняться лесопосадками за счет покупателей ноутбуков и ПК:

    07:51

    Sapphire представляет графические адаптеры X1050 и X1550:

    07:25

    Ноутбук Alienware Area-51 m5790 Special Edition – разогнанный процессор и быстрая графическая карта:

    06:58

    Убойная сила: скорострельность USB-пушки AirSoft повышена в четыре раза:

    05:55

    Tehuti Networks TN7585-D – первый в отрасли двухпортовый адаптер 10 Gigabit Ethernet?:

    01:52

    Демонстрация 8-ядерной системы Intel V8: подробности:

    01:31

    Выход AMD 690G откладывается:

    01:22

    Металлический «портсигар» защитит жесткий диск от внешних воздействий:

    00:48

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