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    12 января 2007

    iPhone не поддерживает сторонние приложения:

    21:40

    NI представляет недорогие USB-модули для подключения к автомобильным сетям:

    18:57

    Ученые играют в «лего» кремниевыми пластинами:

    18:37

    Технология D2Audio - один из ключевых компонентов AMD LIVE! Home Cinema:

    18:17

    Mini Kaze - кулер-новинка от Scythe:

    17:24

    Высоковольтные микросхемы IRS211X позволяют упростить схемы устройств:

    17:16

    Беспроводные колонки Elipson Planets:

    16:52

    Беспроводная мышь Unotron не боится купания в моющем средстве:

    16:35

    OCP 2.2: новые спецификации для улучшения производительности SoC:

    14:34

    Мультимедиа: Easy CD-DA Extractor v.10.0.4:

    14:25

    FTP-клиенты: SmartFTP v.2.0 Build 1001.10:

    14:00

    CD/DVD: DVDFab Decrypter v.3.0.5.5:

    13:35

    Диспетчеры закачек: HiDownload Pro v.6.96:

    13:10

    Почтовые клиенты и фильтры: SPAMfighter v.5.0.7:

    12:45

    Утилиты: novaPDF v.4.2 Build 201:

    12:20

    Антивирусы: Antiy GhostBusters v.5.20:

    11:55

    ASPLinux облегчает процедуру обновления дистрибутива ASPLinux 11.2:

    11:30

    Утилиты: Vista Start Menu v.2.02 SE:

    11:05

    HP Pavilion TX1000: компактная "таблетка" для развлечений:

    10:57

    Безопасность: Outpost Firewall Pro v.4.0 (Build 1005/590.123):

    10:40

    Антивирусы: NOD32 Antivirus System v.2.70.26:

    10:15

    Мультимедиа: DivXLand Media Subtitler v.2.0.5:

    09:50

    Microsoft: обновление фильтра нежелательной почты для Outlook 2003 (KB925534):

    09:25

    Диагностика: Hard Drive Inspector v.1.98 Build 1014:

    09:05

    Официальные драйверы от ATI под Linux:

    08:45

    Официальные драйверы ATI Catalyst v.7.1:

    08:30

    CodeWeavers выпустила CrossOver Mac:

    08:30

    Неофициальные WHQL-драйверы ForceWare v.97.92 для GeForce 8800:

    08:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 12 января):

    08:00

    Ноутбуки на процессорах Intel обзаведутся быстрой беспроводной связью раньше намеченного срока:

    06:42

    PQI 2,5" 64-Гб Turbo Solid State Disk официально:

    06:20

    Alienware: ждем настольный ПК Area-51 7500 с применением Core 2 Quad Q6600:

    05:42

    Buffalo DVSM-XH1218 - серия быстрых мультиформатных DVD-приводов:

    04:37

    BenQ анонсирует монитор с высокой контрастностью - FP93G P :

    04:00

    Чипсеты Intel Bearlake неофициально поддерживают Pentium 4/D:

    01:12

    Фото дня: концепт сверхтонкого LCD-монитора Dell:

    01:01

    Дело Transmeta-Intel: переворот ситуации на 180 градусов:

    01:00

    PNY XLR8 2GB: непривычные модули памяти :

    00:56

    Дешевая версия NVIDIA GeForce 8800GTS - ждём февраля:

    00:11

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