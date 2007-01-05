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    5 января 2007

    MSI HATO - концепт ноутбука для кардиологов:

    23:59

    CES 2007: Lacie представит Blu-ray привод за 1150 долл.:

    23:31

    Пакет iWork ’07 дебютирует на MacWorld San Francisco 2007:

    20:42

    Fujifilm FinePix IS-1: в помощь криминалистам:

    19:32

    Toshiba SD-H903A: первый пишущий HD DVD привод:

    19:03

    ZAP покажет на CES универсальные аккумуляторы для портативной техники:

    18:28

    S4C550: первые камеры видеонаблюдения от Smartvue с поддержкой 802.11n:

    18:20

    Lexar обновляет USB-накопители JumpDrive:

    17:40

    Перспективные планы Seagate: HDD объёмом 30 ТБ с помощью HAMR:

    15:17

    Аналитики продолжают комментировать ценовую войну AMD и Intel:

    15:00

    Ultra X3 Modular 2000W: новый рекордсмен среди блоков питания:

    14:42

    Громкоговорители для ПК Logitech X-240 «любят» портативные устройства:

    14:18

    Производители жестких дисков объединяются для продвижения гибридной технологии:

    14:03

    Toshiba выпускает три USB-накопителя на базе жестких дисков:

    13:35

    Платформа DLP-VLOG облегчит разработку систем с интерфейсом USB:

    13:16

    Hitachi 7K1000: первые жёсткие диски ёмкостью 1 Тб:

    12:09

    HTC на CES 2007: ждем девять новинок:

    11:29

    Новая волна 65-нм процессоров - уже в этом месяце и другие планы AMD:

    02:48

    Процессоры и платы Quad FX поступают в розницу. Цены не радуют:

    02:41

    Diamond Multimedia выпускает Viper X1950PRO для систем с AGP:

    00:01

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