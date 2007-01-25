  • Конференция
  • Поиск
    Все обзоры
    Все обзоры
    Статьи Новости
    В виде ленты

    25 января 2007

    MCE выпустила дисковод Blu-ray для Mac Pro:

    23:57

    SmileOnMyMac выпустила набор из всех своих программ:

    20:54

    FTP-серверы: Serv-U v.6.4.0.0:

    18:10

    Настройщики: Super Utilities v.7.1:

    17:45

    Matrox: удалённое графическое устройство Extio F1220:

    17:37

    Чистильщики: SBMAV Disk Cleaner v.3.0 Beta 9:

    17:20

    Мультимедиа: iuVCR v.4.15.0.379:

    16:55

    NAMM 2007: Steinberg и Yamaha выпускают Cubase AI4:

    16:33

    Интернет и сети: Google Desktop v.5.0.701:

    16:30

    Настройщики: RegVac v.4.02.26:

    16:05

    Антивирусы: AIM Fix v.1.6.122:

    15:40

    NAMM 2007: мониторы ближнего поля Dynaudio BM 6A MK II и BM 12A:

    15:35

    Почтовые клиенты и фильтры: IncrediMail Build 2750:

    15:15

    Мультимедиа: Aurora Media Workshop v.3.3.27:

    14:50

    Тестовые приложения: IBM - Hitachi Feature Tool v.2.04:

    14:25

    Интернет и сети: McAfee SiteAdvisor v.2.3.0:

    14:00

    Запись: Sateira CD&DVD Burner v.2.7:

    13:35

    Утилиты: AutoHotkey v.1.0.46.07:

    13:10

    Новая информация о ATI R600 и Radeon X1950 GT:

    12:58

    VoomPC-2: x86-совместимый ПК для авто:

    12:53

    Восстановление данных: Undelete Plus v.2.54:

    12:45

    Диспетчеры закачек: Internet Download Manager v.5.08:

    12:20

    Общение в сети: Skype v.3.0.0.209:

    11:55

    GeCube представляет две серии видеоплат на Radeon 1550 и 1050:

    11:51

    Дефрагментаторы: O&O Defrag v.8.6.2294:

    11:30

    Microsoft Dynamics AX 4.0 уже в России:

    11:05

    ABBYY делает важный шаг на восток:

    10:40

    Creative: ALchemy — многоканальный звук в играх старого поколения:

    10:15

    18(!)-кратный "ультразум" Olympus SP-550UZ:

    10:02

    StarForce: полностью готов для Windows Vista:

    09:50

    Преобразователи USB в COM-порт работают и под Linux:

    09:25

    FTP-клиенты: SmartFTP v.2.0 Build 1002:

    09:05

    Диагностика: Hard Disk Sentinel v.2.0:

    08:45

    Тестовые приложения: HD Tune v.2.53:

    08:30

    Общение в сети: ICQ 6.0 Preview Version Build 5192:

    08:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 25 января):

    08:00

    Раньше Позже

    iXBT TV

    • Где искать Fake News, транспорт будущего, китайкая катастрофа

    • Обзор напольного пылесоса Polaris PVC 2004Ri с циклонной системой фильтрации

    • Умная пивоварня, шлем из будущего, лучший смартфон для фото

    • Обзор IP-камеры наблюдения Gmini MagicEye HDS9000G

    • Обзор объектива Sony E 35mm F1.8 OSS для камер с сенсорами APS-C

    • Щупаем Sony Xperia XZ2 и XZ2 Compact

    • Обзор мощного моноблока Apple iMac Pro с очень высокой ценой

    • ИИ в опасности, 10 000-летние часы, Apple представляет "будущее сегодня"

    • Обзор сетевого накопителя Synology DS918+ на 4 винчестера

    • Обзор экшн-камеры Gmini MagicEye HDS8000 с ненастоящим 4K-видео

    • Обзор многофункционального сетевого CD-ресивера Pioneer NC-50DAB

    • Обзор блока питания Thermaltake Toughpower iRGB Plus 1250W Titanium с программно-аппаратным комплексом мониторинга

    Теги

    Календарь

    январь
    Пн
    Вт
    Ср
    Чт
    Пт
    Сб
    Вс
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

    Подпишитесь на нас:

    Подписка на новости и конкурсы:

    Все подписки

    Copyright © 1997—2018.

    О сайте
    Наши проекты
    Полезные ссылки
    Связь с администрацией

    Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Shift+Enter.

    Copyright © 1997-2018