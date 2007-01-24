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    24 января 2007

    ATI Mobility Radeon X1900 официально: NVIDIA получает достойного соперника:

    21:59

    Intel официально анонсирует Next-Gen Wireless-N:

    21:17

    Toshiba показывает новую, 56-нм одночиповую NAND-флэш память высокой емкости :

    21:00

    Postino 1.6 — новая версия RSS-клиента:

    19:31

    Интернет и сети: Feedreader v.3.08:

    19:00

    ColorWare предлагает ноутбук Lenovo ThinkPad T60p в 28 цветовых вариантах:

    18:46

    Утилиты: PTFB (Push the Freakin' Button) v.3.3.2.0:

    18:35

    Шотландские школьники получат бесплатные КПК:

    18:24

    Мультимедиа: n-Track Studio v.5.0.3 Build 2204:

    18:10

    Выпущен новый Wi-Fi-трансивер Quicky для iMac:

    18:07

    ASUS ScreenDUO: зачем компьютеру вспомогательный дисплей?:

    18:00

    Мультимедиа: Reaper v.1.69:

    17:45

    Sony Vaio VGN-UX91: компактный и мощный портативный ПК с Vista:

    17:31

    VIA представляет мобильный чипсет VN896 :

    17:29

    Файловые обменники: Azureus v.3.0.0.3 Beta:

    17:20

    Thermaltake Silent 775D - кулер для процессоров Intel:

    17:17

    Светодиоды Philips Lumileds с запасом преодолели отметку 100 лм/Вт :

    17:14

    Compro VideoMate U2700 USB 2.0 - выбор мобильного пользователя? :

    16:55

    Диспетчеры закачек: ReGet Deluxe v.4.3 Build 279 Beta:

    16:55

    Каталогизаторы: WhereIsIt? v.3.82:

    16:30

    Первое фото GeForce 8800 GTS Value Edition:

    16:29

    Новые монохромные принтеры OKI Printing Solutions предназначены для рабочих групп:

    16:06

    Кодеки: Codec v.8.1b1:

    16:05

    Процессор AMD выбран еще для одного компьютера форм-фактора Mini-ITX, продвигаемого Intel:

    15:53

    NVIDIA G80 - «хорошо замаскированный x86-процессор»?:

    15:51

    Настройщики: phpMyAdmin v.2.9.2:

    15:40

    Антивирусы: Protector Plus 2007 v.7.5.C01:

    15:15

    Восстановление данных: Active@ File Recovery for Windows v.7.1 (Updated):

    14:50

    iSnug Accessory Kit — набор для iPod «5-в-1»:

    14:33

    Когда 8 не хуже 16: Toshiba впервые использует новое 8-разрядное процессорное ядро:

    14:28

    Диагностика: EF Process Manager v.4.20:

    14:25

    NVIDIA намерена развивать использование концепции GPGPU с помощью Acceleware:

    14:09

    ONFI 1.0: флэш-память станет такой же заменяемой, как и ОЗУ:

    14:06

    Интернет и сети: 2hotspot v.1.4.0.3 Beta 4:

    14:00

    SPARKLE: новые GeForce 7900 GS, теперь с разъемом HDMI :

    13:51

    Intel даёт новое имя технологии кэширования Robson. Цены на модули:

    13:48

    Microchip пополняет семейство памяти EEPROM высокоскоростными моделями:

    13:47

    Интернет и сети: Nsauditor Network Security Auditor v.1.5.0:

    13:35

    Дефрагментаторы: Diskeeper v.11.0 Build 686.1t:

    13:10

    Intel выбирает Mini-ITX в качестве стандарта для ПК малого форм-фактора:

    12:50

    В споре между H-HDD и E-NAND может победить SSD:

    12:49

    Toshiba: ноутбук Satellite U205-S5057:

    12:47

    i-SOBOT - «самый маленький двуногий робот»:

    12:46

    Резервное копирование: Handy Backup v.5.4.8:

    12:45

    TRENDnet начинает поставки телефонного USB-адаптера для Skype:

    12:33

    Фотокамеры Pentax Optio T30 и Optio M30: ISO 3200 в тонком корпусе:

    12:29

    Антивирусы: F-Prot v.6.0.5.1:

    12:20

    Targus Travel – четырехпортовый USB-концентратор с подсветкой:

    12:19

    Фото для: Intel демонстрирует Penryn:

    12:14

    Текстовые редакторы: EditPad Lite v.6.2.1:

    11:55

    Антивирусы: Trojan Remover v.6.5.6:

    11:30

    Pat Says Now: самая дорогая мышь в мире:

    11:13

    Платы 965-й серии Intel получают поддержку четырёхъядерных процессоров:

    11:12

    Утилиты: Autoruns v.8.61:

    11:05

    Apple выпустила Security Update 2007-001:

    10:59

    Восстановление данных: Recuva v.1.01.021 Beta:

    10:40

    Утилиты: Phone Xpress v.1.0.202:

    10:15

    Aladdin: новая версия обновлений для HASP:

    09:50

    BenQ DC E610 и DC C610: недорогие фотокамеры из Тайваня:

    09:29

    Почтовые клиенты и фильтры: Mozilla Thunderbird v.2.0 Beta 2:

    09:25

    Мультимедиа: MediaMonkey v.2.5.5 Build 994 RC7:

    09:05

    Мультимедиа: Microsoft Photo Info v.1.0:

    08:45

    Диагностика: PC Wizard 2007 v.1.72:

    08:30

    Неофициальные WHQL-драйверы ATI Catalyst v.7.1:

    08:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 24 января):

    08:00

    Intel готовится соревноваться с ATI и NVIDIA в дискретной графике:

    01:58

    Утверждена черновая спецификация 802.11n 1.10:

    01:55

    Fujitsu ScanSnap S510: новый функциональный и компактный сканер :

    01:54

    ABI Research предрекает скорое окончание войны оптических форматов:

    00:51

    Microsoft работает над компьютерной системой, которая подарит виртуальное «бессмертие»:

    00:41

    BCM56510: новая серия гигабитных коммутаторов Broadcom с BroadShield:

    00:37

    Зарядкой электронных устройств займутся столы?:

    00:08

    Ultra освобождает корпус ПК от кабелей питания:

    00:01

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