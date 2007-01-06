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    6 января 2007

    NEC анонсирует систему питания для мониторов с использованием солнечной энергии:

    22:56

    Бассейн в качестве... компонента системы охлаждения ПК:

    21:39

    USB Chiller And Warmer охладит или подогреет напитки:

    18:59

    Sound Terminal: семейство цифровых аудиорешений STMicroelectronics:

    18:40

    Три новых процессора Intel в понедельник:

    18:35

    Планы Intel по снижению энергопотребления своих процессоров :

    18:34

    AMD/ATI: Radeon X1950GT всё-таки выйдет. Характеристики RV570LE и RV560LE:

    18:29

    Знакомьтесь, George — высокоуровневый бумбокс для iPod:

    17:55

    Игры, запускаемые с помощью Cider, получат защиту от Macrovision:

    15:34

    Intel закрывает исследовательский центр:

    14:50

    Logitech воспользуется CES, чтобы показать готовность к выходу Windows Vista:

    13:28

    Power Manager 3.5 поможет экономить электроэнергию:

    12:56

    Стандартный разъем USB становится еще меньше:

    12:39

    Pandigital пополняет ассортимент цифровых фоторамок 10,4-дюймовой моделью:

    12:17

    CES 2007: Toshiba готовит SDHC и miniSDHC-карты по 4 Гбайт:

    11:43

    Выпущена открытая бета-версия FotoMagico 2:

    10:52

    Kodak EasyShare C653: дёшево и сердито:

    09:32

    ModBook — первый планшетный Mac:

    08:14

    Выпущен StuffIt Deluxe 11.0.2:

    06:20

    Kronos: эффективное охлаждение ионами без вентиляторов:

    05:41

    CES: сюрприз от LG - Super Multi Blue Rewriter, работающий с Blu-ray и HD DVD одновременно:

    04:21

    Seagate - информация о первых 1-Тб дисках находит подтверждение:

    04:03

    ASUS: имиджевый ноутбук Z84Jp:

    01:17

    Adobe возрождает Premiere для Mac:

    00:48

    Leadtek анонсирует адаптер на GeForce 7300GT с AGP интерфейсом :

    00:09

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