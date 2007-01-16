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    16 января 2007

    SiliconSystems SiliconDrive – 16 Гб в 1,8-дюймовом корпусе:

    23:47

    Dashcode может работать с Mac OS X Tiger:

    23:44

    Цветной принтер Primera LX400 возьмет на себя печать наклеек:

    23:24

    «Тонкие клиенты» Wyse поддерживают конфигурации с двумя мониторами:

    23:04

    В США запатентована технология ExtremeUSB для USB 2.0:

    22:40

    NEC комплектует домашний компьютер 32-дюймовым монитором:

    20:32

    Seagate выпускает «самый быстрый жёсткий диск»:

    18:14

    Fujitsu: обновление линеек ноутбуков FMV-BIBLO LOOX и MG:

    17:07

    Настройщики: aTuner v.1.9.66:

    16:55

    Empower и TI представляеют дизайн Digital Media-планшета на DaVinci:

    16:45

    Антивирусы: Vir.IT eXplorer Lite v.6.1.49:

    16:30

    Диспетчеры закачек: FlashGet v.1.81 Final:

    16:05

    Swiftech: ватерблок Apogee GT:

    15:49

    Диспетчеры закачек: Internet Download Manager v.5.07:

    15:40

    Утилиты: IconChanger v.3.7:

    15:15

    Sony выходит на рынок CompactFlash:

    15:03

    Утилиты: ManageDesk v.2.46.00:

    14:50

    Luxeed - нескучная клавиатура-хамелеон:

    14:29

    Графика: PhotoFiltre v.6.2.7:

    14:25

    Система охлаждения модулей памяти Thermaltake Spirit RS:

    14:11

    Настройщики: Throttle v.6.15.1.2007:

    14:00

    Настройщики: PCBoost v.3.15.1.2007:

    13:35

    Настройщики: SuperRam v.5.15.1.2007:

    13:10

    MRV: модули FiberDriver для мультиплексирования четырёх потоков E1 :

    12:47

    Настройщики: PCMedik v.6.15.1.2007:

    12:45

    MSI PR200 - ультрапортативный ноутбук на чипсете Intel 965GM:

    12:39

    Настройщики: GameGain v.2.15.1.2007:

    12:20

    Почтовые клиенты и фильтры: IncrediMail Build 2740:

    11:55

    Настройщики: TweakNow RegCleaner v.3.0.1:

    11:30

    CD/DVD: AnyDVD v.6.1.0.7:

    11:05

    Файловые обменники: Azureus v.2.5.0.2:

    10:40

    Imation выпускает новые RDX-картриджи и системы Odyssey:

    10:26

    Общение в сети: LanTalk.NET v.3.1:

    10:15

    Apple выпустит Airport Extreme 802.11n Enabler отдельно:

    10:00

    «Доктор Веб»: бета-версия персонального антиспама выходит под маркой Dr.Web:

    09:50

    Panda Software: недельный отчет о вирусах и вторжениях (2 неделя 2007 года):

    09:25

    Новый антивирусный движок Dr.Web в программном продукте Safe'n'Sec+Antivirus:

    09:05

    Диагностика: System Information for Windows (SIW) v.1.66:

    08:45

    Apple тестирует новую сборку Mac OS X 10.4.9:

    08:42

    Тестовые приложения: MemTest86+ v.1.70:

    08:30

    Обновление BIOS для видеокарт Leadtek:

    08:15

    MSI показывает ноутбуки на неанонсированных пока чипсетах и графических картах:

    08:13

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 16 января):

    08:00

    Hitachi: 4 новых ноутбука Note type K, имеющих автомобильное название:

    07:07

    Lite-On IT: новый внешний DVD-привод в slim-корпусе с поддержкой LightScribe:

    04:02

    LaVie C - обновление линейки ноутбуков NEC:

    03:34

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