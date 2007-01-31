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    31 января 2007

    Новые фотокамеры Samsung: оригинальная троица:

    20:22

    Встроенная память делает возможным программирование «говорящих» микросхем Oki Electric Industry:

    19:50

    «Объемный принтер» Dimension Elite изготавливает более прочные и детальные модели:

    18:57

    Мультимедиа: Reaper v.1.72:

    17:45

    Интернет и сети: Modem Spy v.3.5.1:

    17:20

    Накопители на флэш-памяти с интерфейсом USB – теперь и в виде героев мультфильмов:

    17:11

    Антивирусы: Vir.IT eXplorer Lite v.6.1.53:

    16:55

    Утилиты: novaPDF v.4.2 Build 205:

    16:30

    Seagate DAVE – универсальный беспроводной накопитель ёмкостью до 20 Гбайт :

    16:23

    Безопасность: SpyRemover v.2.68:

    16:05

    Доступна бесплатная демо-версия игры Vortex для iPod:

    16:00

    Запись: DropToCD (DataCD/DVD) v.3.5:

    15:40

    Диспетчеры закачек: FlashGet v.1.81.1002:

    15:15

    Intel снизит цену на ICH- DH: шаг, призванный встряхнуть ситуацию с Viiv:

    15:12

    Arctic Cooling Accelero X2: обновление эффективной системы охлаждения видеокарт:

    15:11

    Безопасность: Spy Sweeper v.5.3.1:

    14:50

    "Лаборатория Касперского": Kaspersky Anti-Virus v.6.0.2.614 Final:

    14:25

    "Лаборатория Касперского": второй пакет обновлений для Антивируса Касперского 6.0 и Kaspersky Internet Security 6.0:

    14:00

    Microsoft: выпущены Windows Vista и Microsoft Office 2007 для частных пользователей:

    13:35

    Panda Software: недельный отчет о вирусах и вторжениях (4 неделя 2007 года):

    13:10

    ASUS M2A-VM - системная плата на базе AMD 690G:

    12:47

    СофтИнформ: анонсирован выход SearchInform API:

    12:45

    Dynamic Network Factory HSS в 20 раз быстрее обычных винчестеров:

    12:44

    Утилиты: World Wind v.1.4.0 RC5:

    12:20

    OCZ: новые модули памяти Vista Value Upgrade:

    12:11

    Мультимедиа: AoA Audio Extractor v.1.1.5:

    11:55

    ZyXEL расширяет линейку неуправляемых Ethernet-коммутаторов :

    11:44

    Игровой ПК Faith-go Inspire X на платформе AMD Quad FX: восемь ядер и четыре видеокарты:

    11:36

    Новые драйверы и ПО SetPoint для устройств Logitech (Vista):

    11:30

    В семействе Casio Exilim прибавилось розовых и голубых:

    11:27

    Китайцы не хотят платить за U3:

    11:23

    Диагностика: SensorsView Pro v.3.1:

    11:05

    Добавить 802.11n в Mac на Intel Core 2 Duo можно за два доллара:

    11:00

    Microsoft: Windows Live Messenger v.8.1 Final:

    10:40

    Intel откладывает Harpertown и Wolfdale на потом, подставляясь под удар AMD:

    10:33

    Обновление драйверов для High Definition Audio от RealTek:

    10:15

    FTP-серверы: Serv-U v.6.4.0.2:

    09:50

    Sharkoon DriveLink: подключаем диски с IDE/SATA по USB:

    09:48

    Официальные драйверы ATI Catalyst v.7.1 для Vista:

    09:25

    CD/DVD: UltraISO v.8.6.1.1985 PE:

    09:05

    Неофициальные бета-драйверы ForceWare v.100.51 для видеокарт NVIDIA (Vista):

    08:45

    Apple уже начинает продажи Wi-Fi базовой станции AirPort Extreme?:

    08:30

    Неофициальная версия Intel Chipset Software Installation Utility:

    08:30

    Новая версия BIOS для видеокарт Gigabyte GV-NX71G512P8-RH:

    08:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 31 января):

    08:00

    Принтер, который печатает без чернил и помещается в телефоне или фотокамере:

    07:30

    В PQI решили встретить Новый год выпуском сувенирного накопителя:

    04:00

    Опубликован список чипсетов VIA для процессоров Intel, AMD и VIA C7, поддерживающих Windows Vista:

    03:00

    Meizu M8: «убийца» iPhone родом из Китая:

    02:58

    Intel выпустит «экстремальную редакцию» своих процессоров Merom :

    01:27

    Ассортимент Corsair пополнили 2-Гб модули памяти DDR2-667 для ноутбуков и мини-ПК:

    01:07

    Sony SRS-DZ10: акустика с сабвуфером, который будет жалко спрятать под стол:

    00:55

    IBM и AMD тоже готовятся к внедрению high-k диэлектриков:

    00:15

    Intel ускоряет процессоры на ядре Yonah, переводя их на новый степпинг:

    00:05

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