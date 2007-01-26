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    26 января 2007

    Apple выпустила AirPort Extreme Update 2007-001:

    21:58

    Фотокамеры Olympus бюджетной серии FE: как насчёт ISO 10000?:

    18:01

    Первый энергоэффективный 65-нм Athlon 64 X2 4000+ замечен в продаже:

    17:50

    Digital Cowboy: адаптер GeForce 7600 GT "V150 DCS-V76GT/PE" с выходом HDMI:

    16:42

    Восстановление данных: Recover My Files v.3.9.8.5266:

    16:30

    Интернет и сети: Alchemy Remote Control PRO v.2.9:

    16:05

    AMD выпустит новый процессор Geode LX 900, чтобы удержаться на рынке UMPC:

    15:47

    Утилиты: WindowsGuard 2006 v.6.5.16:

    15:40

    Антивирусы: Protector Plus 2007 v.8.0.A02:

    15:15

    Системная плата ASUS P5N32-E SLI Plus:

    15:14

    TI прекращает разработки собственных техпроцессов:

    15:12

    Мониторинг трафика: PRTG - Paessler Router Traffic Grapher v.6.0.6.585/586:

    14:50

    Интернет и сети: PuTTY v.0.59 Beta:

    14:25

    Когда БП становятся медными... встречайте KEIAN KT-650APS SLI+:

    14:02

    Файловые обменники: Azureus v.2.5.0.4:

    14:00

    Антивирусы: AVG Vcleaner v.0.998:

    13:35

    Radmin 2.2 получил сертификат совместимости с системой «1С:Предприятие»:

    13:10

    Мощный процессорный кулер Zaward Sylphee оригинальной конструкции на тепловых трубках :

    12:55

    SecurityLab: статистика уязвимостей веб-приложений 2006:

    12:45

    Почтовые клиенты и фильтры: Agnitum Spam Terrier v.1.0.75 Public Beta:

    12:20

    VIA Epia PX - системная плата форм-фактора Pico-ITX:

    12:11

    Плата Jetway HA02-KE на AMD 580X обеспечит поддержку CrossFire + Physics:

    11:51

    156-Кбит ЗУ размером с лейкоцит – первое, созданное по 15-нм нормам:

    11:44

    Apple вновь выпускает тестовую сборку Mac OS X 10.4.9:

    11:22

    Ноутбук Fujitsu LifeBook P7230 - официально:

    11:21

    AMD: Barcelona будет опережать Clovertown на 40%:

    11:06

    Hynix представляет самые быстрые двухгигабайтные модули памяти:

    11:01

    Безопасность: Outpost Firewall Pro v.4.0 (Build 1007/591.145):

    10:55

    Настройщики: ATI Radeon BIOS Tuner (RaBiT) v.2.2.1:

    10:30

    Диагностика: AMD64 CPU Assistant v.0.5.2.186:

    10:05

    Диагностика: TaskInfo v.7.0.8.216:

    09:40

    Интернет и сети: Google Toolbar v.4.0.1601:

    09:15

    Интернет и сети: SecureCRT v.5.2.2:

    08:50

    Новые неофициальные драйверы для контроллеров Atheros AR5007 :

    08:25

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 26 января):

    08:00

    Анализ дизайна GeForce 8600/8300 приводит к интересным результатам:

    07:28

    Содержимое DVD можно будет просмотреть на… его коробке:

    01:04

    ASUS U1F: сверхкомпактный ноутбук с LED-дисплеем:

    01:03

    SilverStone SST-OP650: мощный БП для тех, кому не нужны SLI и CrossFire:

    01:02

    EEStor: гибридные решения заменят традиционные аккумуляторы везде:

    01:00

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