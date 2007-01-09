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    9 января 2007

    Стив Джобс представил iPhone:

    23:32

    Samsung UMPC Q1 обзаводится флэш-диском на 32 Гб:

    22:25

    Ноутбук VoodooPC ENVY HW:201 порадует заядлых игроков:

    20:14

    Verbatim/MKM готова начать поставки двухслойных носителей HD DVD-R на зарубежные рынки:

    19:30

    Ritek анонсирует твёрдотельные накопители:

    19:04

    CES 2007: три новых лица AMD LIVE!:

    19:03

    Утилиты: AssessTree v.1.4.7.4:

    19:00

    Casio EXILIM Hi-Zoom EX-V7: 7-кратный "ультразум" в кармане:

    18:41

    Настройщики: WinXP Manager v.5.0.6:

    18:35

    Файловые менеджеры: Total Commander v.6.56 Final:

    18:10

    CES 2007: Motorola представляет MOTORIZR Z6 и MOTOMING:

    18:00

    Архиваторы: PowerArchiver 2006 v.9.64.03:

    17:45

    CES 2007: пять новых ЖК-мониторов Westinghouse:

    17:37

    Веб-браузеры: Avant Browser v.11.0 Build 43:

    17:20

    Pioneer BDC-202 - комбо-привод с поддержкой Blu-ray:

    17:04

    Общение в сети: QIP 2005 Build 7997:

    16:55

    Резервное копирование: Network File Monitor Pro v.2.28.1:

    16:30

    Razer Mako - 2.1-канальная акустическая система для геймеров :

    16:29

    Графика: VSO Image Resizer v.1.0.11:

    16:05

    TabletKiosk: новая линейка планшетных ПК Sahara i440:

    15:43

    Резервное копирование: SyncBackSE v.4.1.2.100:

    15:40

    Почтовые клиенты и фильтры: SPAMfighter v.5.0.5:

    15:15

    Мониторинг серверов: NetGong v.6.0 Build 1210:

    14:50

    Безопасность: Comodo Personal Firewall v.2.4.11.135 RC1:

    14:25

    Sapphire X1950 PRO DUAL: двухпроцессорный графический ускоритель с 1 Гб ОЗУ:

    14:19

    Новая серия системных плат ASUS со Skype - функциональностью:

    14:16

    Графика: Corel Paint Shop Pro Photo v.11.11:

    14:00

    Настройщики: StartRight v.1.33:

    13:35

    Samsung S630 и S730: стильные фотокамеры начального уровня:

    13:31

    Belkin: «кабель для Windows Vista»:

    13:29

    Интернет и сети: Modem Spy v.3.5:

    13:10

    Pretec: самый маленький в мире кардридер формата Micro SD:

    13:02

    Настройщики: Fresh UI v.7.74:

    12:45

    Malata PC-68001 - ноутбук ценой в 300 долларов:

    12:33

    Тестовые приложения: Fresh Diagnose v.7.50:

    12:20

    ASUS W5Fe официально: первый ноутбук с поддержкой Vista SideShow:

    11:57

    Диагностика: NextSensor v.2.5.2.2 Build 0105 RC3:

    11:55

    EVGA e-GeForce 8800 GTX/GTS KO: ускоренные версии с охлаждением ACS3:

    11:50

    Toshiba представляет встраиваемую память GB NAND емкостью до 4 Гбайт:

    11:33

    Мониторинг серверов: Advanced HostMonitor v.6.52:

    11:30

    Диагностика: Central Brain Identifier v.8.2.0.9 Build 0107 R9:

    11:05

    Файловые обменники: BitTorrent v.5.0.4:

    10:40

    Первые отзывы пользователей гибридных HDD пока неутешительны:

    10:35

    ASUS XG Station: возможность подключения к ноутбуку видеокарт с PCIe x16:

    10:27

    Сегодня Apple представит поддержку 802.11n?:

    10:22

    Qimonda будет производить память типа XDR:

    10:21

    Кодеки: DivX v.6.4.1.26:

    10:15

    Фотокамеры Samsung S1050 и S850: солидно и функционально:

    10:06

    LG Z1: еще один ноутбук с двумя дисплеями:

    09:57

    Диагностика: SmartDoctor v.4.95:

    09:50

    Неофициальные WHQL-драйверы ATI Catalyst v.6.13:

    09:25

    Официальные драйверы для RAID-контроллеров SiS:

    09:05

    Фотокамеры V-серии Kodak: стильно и недорого:

    08:54

    Официальные WHQL-драйверы ForceWare v.97.46:

    08:45

    Новые драйверы для сетевых адаптеров Yukon Gigabit:

    08:30

    Обновление прошивок для CD/DVD-приводов Plextor:

    08:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 9 января):

    08:00

    Россыпь новых мониторов Samsung: SyncMaster 245T, 275T, 906BW, 932B, 206BW и 226BW:

    07:43

    Intel отвечает на инициативу AMD Quad FX (4x4) - встречайте концепт "V8"!:

    07:21

    OQO: ультрамобильный ПК MODEL 02 на Consumer Electronics Show 2007:

    06:58

    51-Гб оптические трехслойные диски стандарта HD DVD в ближайшем будущем?:

    06:43

    Новые ЖК-мониторы Dell в "серебре": SE1777FP и SE197FP :

    03:03

    Transcend: модули памяти для принтеров HP LaserJet P2015/P3005:

    01:24

    Samsung анонсирует GDDR4-память с быстродействием 4 Гбит/с:

    01:08

    Memorex: новые портативные HDD форм-фактора 2,5" Ultra TravelDrive и карты памяти TravelCard:

    00:51

    TDK: носители Mini Blu-ray и печатаемые BD-R:

    00:09

    Belkin Cooling Stand - стильная подставка-кулер для ноутбука, понижающая температуру и повышающая комфорт:

    00:05

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