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    10 января 2007

    Microsoft выпустила Office 2004 for Mac 11.3.3 Update:

    23:11

    Atmel выпускает память для космических аппаратов, которая не боится радиации:

    22:55

    Пять цифровых фоторамок Westinghouse:

    21:59

    UDI уйдет в небытие без поддержки Intel и Samsung:

    21:04

    NVIDIA Preface: универсальная платформа для Windows Vista SideShow:

    20:41

    Одноплатный компьютер Aewin EM-6331:

    20:29

    Утилиты: Advanced Font Viewer v.3.5:

    19:00

    CompuLab: встраиваемый компьютерный модуль CM-iPM:

    18:58

    Мониторинг трафика: BWMeter v.2.6.4:

    18:35

    Настройщики: MindSoft Utilities XP v.9.5c:

    18:10

    Утилиты: System Safety Monitor v.2.2.0.604:

    17:45

    Диагностика: OpenGL Extension Viewer v.2.28:

    17:20

    Winbond ShowMe: «умный» ПДУ с QVGA-дисплеем:

    17:16

    Текстовые редакторы: EditPlus v.2.30:

    16:55

    Официальный выпуск ЖК-монитора Dell 2707WFP. Технические характеристики и цена:

    16:47

    Thermaltake Bach Vx - корпус для HTPC :

    16:33

    Тестовые приложения: D3DGear v.1.74:

    16:30

    Антивирусы: McAfee Rootkit Detective v.1.0.0.41 Beta:

    16:05

    AOpen анонсирует автомобильные медиаПК:

    15:49

    Утилиты: AutoHotkey v.1.0.46.05:

    15:40

    Персональный суперкомпьютер «Т-Платформы» поставлен в ННГУ:

    15:34

    Aficio MP 3500/MP 4500: две серии офисных МФУ от Ricoh:

    15:26

    Настройщики: xpy v.0.9.8:

    15:15

    Мультимедиа: YamiPod v.1.0.2 Beta 1:

    14:50

    Диагностика: WinAudit Freeware v.2.17:

    14:25

    DEPO Computers анонсирует серию серверов DEPO Storm 3200 :

    14:19

    Снова «алхимия»: процессоры RMI Alchemy Au1210 и Au1250 оптимизированы для портативной электроники :

    14:13

    Диагностика: BGEye v.3.0.2.1:

    14:00

    Кодеки: K-Lite Mega Codec Pack v.1.63:

    13:35

    USB-накопитель Solar Disk питается светом:

    13:31

    Кодеки: K-Lite Codec Pack v.2.82:

    13:10

    CES 2007: Polaroid представляет новые версии PMP и портативные накопители:

    13:06

    Выпущен рабочий инженерный образец 45-нм процессора Intel Penryn:

    12:47

    Настройщики: Internet Cyclone v.1.92:

    12:45

    Microsoft: средство удаления вредоносных программ из Microsoft Windows v.1.24:

    12:20

    ASUS P5B-Premium и P5B-Plus Vista Edition - системные платы, оптимизированные для ОС Windows Vista:

    11:57

    Sparkle анонсирует серию адаптеров GeForce 7 с поддержкой интерфейса HDMI:

    11:56

    Графика: Google SketchUp v.6.0:

    11:55

    Диагностика: MSI PC Alert 4 v.4.1.2.4:

    11:30

    Антивирусы: RemoveIT Pro XT2d SE (09.01.2007):

    11:05

    Антивирусы: Vir.IT eXplorer Lite v.6.1.45:

    10:40

    Последние детали об ATI R600, R610 и R630:

    10:30

    Viewsonic VX2055 и VX2255: LCD-мониторы с расширенной функциональностью:

    10:21

    SanDisk Cruzer Contour: накопители для Vista ReadyBoost:

    10:17

    Почтовые клиенты и фильтры: Becky! Internet Mail v.2.30.00:

    10:15

    Мониторинг серверов: DEKSI Network Inventory v.5.5.2:

    09:50

    Как будет выглядеть графический адаптер на основе AMD R600 – первый 3D-эскиз (обновлено):

    09:43

    Диагностика: DVDInfoPro v.4.6.2.8:

    09:25

    Кардридер для ноутбука: Kensington 7-в-1 ExpressCard Media Reader:

    09:06

    Обновление прошивок для CD/DVD-приводов Samsung:

    09:05

    Обновление драйверов для High Definition Audio от RealTek (Vista):

    08:45

    Неофициальные бета-драйверы ForceWare v.97.37 для видеокарт NVIDIA (GeForce 6/7):

    08:30

    Неофициальные драйверы и ПО для сетевых контроллеров Intel:

    08:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 10 января):

    08:00

    SanDisk демонстрирует на CES2007 инициативу USBTV. Смотрим любой формат видео с ПК на большом экране ТВ!:

    06:06

    CES 2007: Ruckus Wireless представила Wi-Fi-адаптер с интерфейсом USB :

    04:38

    Alienware Area-51 m9750 - самый мощный лэптоп в серии? (обновлено):

    04:04

    Novint Falcon - 3D-манипулятор с «повышенной тактильностью» обретает дату выхода и цену:

    03:03

    Apple обновила AirPort Extreme Base Station:

    02:45

    Conexant выпускает семейство однокристальных решений для VDSL2:

    02:44

    OCZ: блок питания ProXStream 1000W PSU и ватерблок SilverArray:

    02:17

    S3 Graphics Chrome S27 обретает поддержку ускорения HD-видео:

    02:15

    Dell XPS 710 H2C Edition: игровой флагман представлен официально:

    01:43

    Акустическая система Com One использует Bluetooth-подключение :

    01:18

    AMD RD790: подробности о чипсете для будущих «звёздных» процессоров AMD :

    01:06

    VESA раскрывает все планы в отношении DisplayPort:

    01:01

    Apple представила Apple TV (экс-iTV):

    00:55

    Sony удваивает емкость: 8-Гб карточки Memory Stick Pro Duo:

    00:46

    Kensington Vo200 - интернет-телефон с Bluetooth:

    00:05

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