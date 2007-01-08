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    8 января 2007

    Alienware Hangar 18 - медиаПК на базе AMD Live!:

    23:26

    Eleksen: сумка со вторым экраном для ноутбука - технология SideShow для всех:

    23:12

    Sony Vaio XL3 - медиаПК с приводом Blu-ray :

    23:07

    Matrox DualHead2Go - теперь с поддержкой DVI:

    22:34

    Microsoft + Razer: клавиатура для геймеров Reclusa:

    22:13

    SteelVine SiI5733: процессор для защиты данных на портативных накопителях:

    22:01

    Графический адаптер HIS X1650XT IceQ Turbo Edition с AGP-интерфейсом:

    21:48

    Buffalo LinkStation Live и TeraStation Live - NAS-устройства в массы? :

    21:31

    Seagate Lyrion - серия жёстких дисков форм-фактора 1,8":

    21:13

    CES 2007: PNY демонстрирует USB-флэш-брелоки "fit every lifestyle" :

    20:54

    Анонс двух новых ЖК-мониторов ViewSonic:

    20:39

    N800 - первый Tablet PC аппарат компании Nokia представлен на выставке CES 2007:

    20:28

    Антивирусы: AIM Fix v.1.6.16:

    19:00

    Утилиты: Advanced WindowsCare 2 Personal v.2.30 (Updated):

    18:35

    Sony VGN-UX1XN: новый UMPC с QWERTY-клавиатурой приходит в Европу:

    18:11

    Интернет и сети: Google Earth v.4.0.2722:

    18:10

    Roxio выпускает Toast 8 Titanium:

    18:05

    Nokia на CES 2007: N800, N76 и N93i:

    18:04

    Toshiba Portege R400 - ноутбук, созданный для Microsoft Vista:

    18:01

    Мультимедиа: Reaper v.1.61:

    17:45

    На рынке графических адаптеров может наступить затишье до марта? :

    17:29

    Настройщики: nLite v.1.3 RC:

    17:20

    Creative: официальные бета-драйверы для звуковых карт серии Sound Blaster Audigy/X-Fi (Vista):

    16:55

    Неофициальные модифицированные драйверы для видеокарт ATI:

    16:30

    Ritek: двухслойные диски Mini DVD-R и Mini DVD+R:

    16:07

    Диагностика: CPUInfo v.2.2.0:

    16:05

    Диагностика: TaskInfo v.7.0.6.210:

    15:40

    Диагностика: DVDInfoPro v.4.6.2.6:

    15:15

    Lexar: анонс карт памяти SDHC объёмом 4 Гб и 8 Гб:

    15:06

    Тестовые приложения: CrystalMark 2004 v.0.9.123.322:

    14:50

    Stimulus 4.1 — новая версия медиа-браузера:

    14:37

    Диагностика: CrystalCPUID v.4.9.4.322:

    14:25

    Corsair: пока самые быстрые модули памяти в мире - Dominator PC2-10000:

    14:21

    Ultra: первый корпус для ПК из углеволокна:

    14:04

    Диагностика: Victoria v.4.02:

    14:00

    Microsoft на CES 2007: помимо Vistagami, в фокусе – VoIP-решения:

    13:58

    Диагностика: Hard Drive Inspector v.1.97 Build 1011:

    13:35

    Общение в сети: Google Talk v.1.0.0.104 Beta:

    13:10

    Веб-браузеры: Maxthon v.2.0.1 Build 4986 Beta 3:

    12:45

    Диспетчеры закачек: Net Transport v.2.27b:

    12:20

    CD/DVD: AnyDVD v.6.1.0.2:

    11:55

    Диспетчеры закачек: FlashGet v.1.80.1 Final:

    11:30

    Обновление драйверов для High Definition Audio от RealTek:

    11:05

    Nisus выпустит профессиональную версию своего текстового процессора:

    10:41

    Обновление прошивки для CD/DVD-приводов Samsung (модель SH-S183A):

    10:40

    Новые драйверы для сетевых адаптеров Yukon Gigabit (Vista):

    10:15

    Разгон: ASUS Ai Booster v.2.03.11:

    09:50

    Новые драйверы для Ethernet-контроллеров RealTek:

    09:25

    Неофициальные WHQL-драйверы ForceWare v.97.92 для GeForce 8800:

    09:05

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 8 января):

    08:45

    Все Firmware прошедшей недели (с 25 декабря 2006 года по 7 января 2007 года):

    08:30

    Все драйверы прошедшей недели (с 25 декабря 2006 года по 7 января 2007 года):

    08:15

    Все BIOS прошедшей недели (с 25 декабря 2006 года по 7 января 2007 года):

    08:00

    VoodooPC на CES 2007: система на AMD Quad FX с 5,5 метровым экраном:

    06:06

    Centrino Pro: промежуточное (дополнительное) решение между Centrino и Santa Rosa:

    05:37

    До демонстрации 80-ядерного процессора Intel Tera-Scale остается месяц:

    03:42

    SanDisk SSD официально: быстрейший твердотельный накопитель на рынке:

    03:38

    CES 2007: развлекательный мультимедийный ПК MSI на основе AMD Live! :

    02:59

    Соответствие GeForce 8800 стандарту PCIe: ответ NVIDIA:

    02:30

    Transcend: карта памяти microSD ёмкостью 2 Гб:

    01:40

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