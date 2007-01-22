  • Конференция
  • Поиск
    Все обзоры
    Все обзоры
    Статьи Новости
    В виде ленты

    22 января 2007

    ASUS A8Jr - первый ноутбук с GPU ATI Mobility Radeon X2300:

    23:41

    MyBlu позволяет использовать iPod в качестве гарнитуры для телефона:

    23:39

    NAMM 2007: топовые студийные мониторы KRK Exposé E8B = AlBeMet + Kevlar/Rohacell:

    20:12

    Lite-On: два новых 20-скоростных пишущих DVD-привода:

    18:31

    Бюджетный Intel Core 2 Duo E4300 - в продаже:

    16:34

    Allied Telesis: новый медиаконвертер для сетей GEPON :

    16:07

    GALAXY EGX1000EWL: БП киловаттной мощности от Enermax:

    15:00

    AMD снижает цены на настольные процессоры:

    14:24

    Boot Camp будет стоить $30?:

    13:30

    Неофициальные модифицированные драйверы для видеокарт NVIDIA:

    13:15

    Запись: Nero Burning Rom v.6.6.1.6:

    12:30

    Sun: возврат к процессорам Intel?:

    12:09

    Общение в сети: QIP 2005 Build 8000:

    11:45

    Apple будет использовать LED-подсветку в MBP 15”?:

    11:13

    Обновление прошивок для CD/DVD-приводов Lite-On:

    11:00

    Toshiba G30/97A: первый ноутбук с записывающим приводом HD DVD:

    10:21

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 22 января):

    10:15

    Все BIOS прошедшей недели (с 15 по 21 января 2007 года):

    09:46

    Все Firmware прошедшей недели (с 15 по 21 января 2007 года):

    09:30

    Все драйверы прошедшей недели (с 15 по 21 января 2007 года):

    08:45

    Мобильные устройства с обязательной зарядкой по USB. Установит ли Китай новый стандарт?:

    01:08

    ATI и NVIDIA форсируют 65-нм и 80-нм производство GPU:

    01:07

    AMD выпускает ATI Radeon X1050:

    01:06

    US700W/ US701/US702: ультрамобильные ПК с Vista:

    01:05

    ASUS A686/696: ультратонкие КПК с GPS-функциональностью:

    01:03

    Gigabyte выпустит системные платы на Intel P965 c поддержкой FSB 1333 МГц:

    00:17

    CB-55L: 55-нм платформа NEC с high-k диэлектриками:

    00:04

    Origen AE S21T – корпус для HTPC с ЖК-дисплеем:

    00:03

    Раньше Позже

    iXBT TV

    • Где искать Fake News, транспорт будущего, китайкая катастрофа

    • Обзор напольного пылесоса Polaris PVC 2004Ri с циклонной системой фильтрации

    • Умная пивоварня, шлем из будущего, лучший смартфон для фото

    • Обзор IP-камеры наблюдения Gmini MagicEye HDS9000G

    • Обзор объектива Sony E 35mm F1.8 OSS для камер с сенсорами APS-C

    • Щупаем Sony Xperia XZ2 и XZ2 Compact

    • Обзор мощного моноблока Apple iMac Pro с очень высокой ценой

    • ИИ в опасности, 10 000-летние часы, Apple представляет "будущее сегодня"

    • Обзор сетевого накопителя Synology DS918+ на 4 винчестера

    • Обзор экшн-камеры Gmini MagicEye HDS8000 с ненастоящим 4K-видео

    • Обзор многофункционального сетевого CD-ресивера Pioneer NC-50DAB

    • Обзор блока питания Thermaltake Toughpower iRGB Plus 1250W Titanium с программно-аппаратным комплексом мониторинга

    Теги

    Календарь

    январь
    Пн
    Вт
    Ср
    Чт
    Пт
    Сб
    Вс
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

    Подпишитесь на нас:

    Подписка на новости и конкурсы:

    Все подписки

    Copyright © 1997—2018.

    О сайте
    Наши проекты
    Полезные ссылки
    Связь с администрацией

    Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Shift+Enter.

    Copyright © 1997-2018