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    30 января 2007

    Новое снижение цен на процессоры Intel:

    23:56

    BFG TECHNOLOGIES: рекордно быстрая версия GeForce 8800 GTX OC 768MB Water Cooled Edition - с медным водоблоком :

    22:31

    SAPPHIRE X1950GT - "чемпион графики" по доступной цене? :

    21:46

    Поддержка CrossFire будет реализована и в чипсетах семейства Bearlake:

    20:14

    HP Pavilion DV6255: мультимедийный ноутбук с Vista:

    20:13

    Батареи Boston-Power для ноутбуков заряжаются быстрее всех и служат дольше других?:

    18:53

    iPod shuffle теперь выпускается в 5 цветах:

    17:05

    TI TPS65050: семейство ИС управления питанием портативных устройств с 95% эффективностью:

    16:58

    Кодеки: X Codec Pack v.2.1.3 Build 413:

    16:30

    Антивирусы: Symantec W32.Bacalid Removal Tool v.1.0.4:

    16:05

    Антивирусы: Symantec Trojan.Linkoptimizer Removal Tool v.1.08:

    15:40

    ПК для автомобилей Psion Teklogix 8580 и 8590 работают под управлением Windows XP:

    15:23

    Антивирусы: Symantec W32.Antinny Removal Tool v.1.2.0:

    15:15

    Lenovo пополняет линейку настольных систем малогабаритными ПК ThinkCentre A55 SFF:

    15:09

    CD/DVD: DVDFab Decrypter v.3.0.7.0:

    14:50

    Кодеки: Codec v.8.1b2:

    14:25

    Новое поколение энергонезависимой памяти NOVeA: вдвое уменьшен размер, на треть – энергопотребление:

    14:03

    Файловые обменники: eMule v.0.47c:

    14:00

    Чистильщики: CleanCenter v.1.44.5.1:

    13:35

    Что показывает Rambus на конференции DesignCon?:

    13:25

    Графика: FastStone Photo Resizer v.2.4:

    13:10

    HP охладит процессоры AMD жидкостными системами Hitachi:

    13:06

    Графика: GIMP v.2.3.14:

    12:45

    Adobe Lightroom поступит в продажу 19 февраля:

    12:30

    Интернет и сети: HTTP File Server (HFS) v.2.1d Build 086:

    12:20

    Запись: Smart DVD/CD Burner v.3.0.68:

    11:55

    CD/DVD: AnyDVD v.6.1.1.4:

    11:30

    Epson и Fujitsu завершили работу над FRAM:

    11:12

    Настройщики: vLite v.0.9 Beta:

    11:05

    Текстовые редакторы: Notepad++ v.4.0:

    10:40

    ASUS P735: мощный и функциональный коммуникатор с поддержкой сетей 3G:

    10:39

    Verbatim выпускает новые оптические носители:

    10:36

    Медиаплееры: QuickTime Alternative v.1.77:

    10:15

    Microsoft упрощает переход на свою платформу объединенных коммуникаций и совместной работы:

    09:50

    Мониторинг серверов: Alchemy Eye v.8.6:

    09:25

    Обновление прошивок для CD/DVD-приводов Pioneer:

    09:05

    Неофициальные бета-драйверы ForceWare v.97.48 для мобильных чипсетов и процессоров NVIDIA (Vista):

    08:45

    Обновление драйверов для адаптеров Broadcom (BCM-44XX):

    08:30

    Новые неофициальные драйверы для контроллеров Atheros AR5xxxx :

    08:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 30 января):

    08:00

    Закат эры ПК: аналитики говорят о прекращении роста компьютерной отрасли:

    07:30

    Выпущена первая фотокамера с «жидким объективом»:

    07:03

    KUKA Robotics продемонстрирует новый подход к дистанционному управлению роботами:

    02:40

    Фоторамки Momento с беспроводным интерфейсом поддерживают Windows Vista:

    01:45

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