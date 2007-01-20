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    20 января 2007

    Общение в сети: GAIM v.2.0.0 Beta 6:

    14:00

    Файловые обменники: BitComet v.0.82:

    13:35

    Общение в сети: Miranda IM v.0.6.3 Final:

    13:10

    Интернет и сети: AM-DeadLink v.3.0 Beta 1:

    12:45

    Медиаплееры: Apollo v.37zz:

    12:20

    Мультимедиа: Konvertor v.3.55:

    11:55

    Графика: Ai Picture Explorer v.8.3:

    11:30

    Мультимедиа: Krut Computer Recorder v.0.9.2:

    11:05

    Интернет и сети: Sneak Vault v.1.0.0.1:

    10:40

    Безопасность: Privatefirewall v.5.0.8.11:

    10:15

    Настройщики: NiBiTor v.3.2:

    09:50

    Тестовые приложения: Nero CD-DVD Speed v.4.7.0.2:

    09:25

    Диагностика: Belarc Advisor v.7.2.8.0:

    09:05

    Обновление прошивок для CD/DVD-приводов Lite-On:

    08:45

    Неофициальные бета-драйверы ForceWare v.97.44 для видеокарт NVIDIA (GeForce FX/6/7/8 и Quadro):

    08:30

    Диагностика: ASUS PC Probe 2 v.1.04.10:

    08:15

    Новые версии BIOS для материнских плат (на 20 января):

    08:00

    Новая информация о NVIDIA GeForce 8600:

    01:14

    Статистика по выходу из строя БП разных производителей в 2006 году:

    01:08

    80-ядерный процессор Intel будет потреблять менее 100 Вт:

    01:07

    Sharp RJ23V3BA0BT: 8 Мп на матрице 1/2,5":

    01:06

    Электронная бумага Sharp в супермаркетах в качестве ценников:

    00:24

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